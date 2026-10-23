L'Allemand Jens Wissing, entraîneur d'Al-Ittihad, a surpris son attaquant marocain Youssef En-Nesyri lors de la rencontre face à Al-Diriyah en Roshn Saudi League.

Al-Ittihad reçoit son adversaire Al-Diriyah, ce vendredi, au stade Al-Inma à Djeddah, lors de la onzième journée de la Roshn Saudi League.

La composition de départ a vu l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri prendre place sur le banc des remplaçants, malgré le doublé qu'il a inscrit après son entrée en jeu comme remplaçant lors du dernier match contre Al-Ettifaq en Roshn Saudi League.

Wissing a continué de faire confiance à l'attaquant nigérian George Ilenikhena en pointe, épaulé par Ahmed Al-Ghamdi, l'Algérien Houssem Aouar et le Néerlandais Georginio Wijnaldum, en l'absence de son compatriote Steven Bergwijn.

En revanche, l'entraîneur allemand a décidé d'aligner le joueur Moukhtar Ali au milieu de terrain aux côtés du Colombien Richard Ríos, tout en laissant le Sénégalais Dion Lopy sur le banc des remplaçants.

Al-Ittihad dispute ce match en occupant la quatrième place au classement de la Saudi League avec 20 points, à 5 points du Al-Qadsiah, leader, qui a disputé un match de plus.

De son côté, Al-Diriyah occupe la septième place au classement avec 15 points, récoltés grâce à 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites.

La composition d'Al-Ittihad est la suivante :

Gardien de but : Predrag Rajković

Défense : Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Saad Al-Mousa - Faris Abedi

Milieu de terrain : Moukhtar Ali - Richard Ríos - Georginio Wijnaldum

Attaque : Houssem Aouar - George Ilenikhena - Ahmed Al-Ghamdi