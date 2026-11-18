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George Ilenikhena, attaquant d'Al-Ittihad, a répondu sur le terrain à Éric Chelle, sélectionneur du Nigeria, après avoir été écarté de la liste définitive pour l'actuelle trêve internationale.

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Al-Ittihad affrontait ce mercredi Al-Ula, pensionnaire de la deuxième division saoudienne, sur le terrain du club à Djeddah, lors d'un match amical destiné à préparer la reprise de la compétition dans les prochains jours.

Al-Ittihad s'est imposé 2-0 : Ilenikhena a ouvert le score avant que le défenseur serbe Jan-Carlo Simić n'ajoute le second but.

L'attaquant nigérian poursuit sa belle dynamique avec Al-Ittihad depuis le début de la saison, sous la direction de l'entraîneur allemand Jens Fissing. Il s'est imposé comme l'avant-centre titulaire de l'équipe aux dépens du Marocain Youssef En-Nesyri, alors qu'il ne faisait pas partie des plans de l'entraîneur portugais Francisco Conceição la saison dernière.

Avant ce match amical face à Al-Ula, Ilenikhena avait disputé 15 rencontres officielles avec Al-Ittihad, toutes compétitions confondues, pour 8 buts et 3 passes décisives.

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Grâce à ce niveau de performance, Ilenikhena a été appelé pour la première fois en sélection nigériane en septembre dernier et a marqué dès son premier match, face à Madagascar, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

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Mais Éric Chelle, sélectionneur du Nigeria, a surpris tout le monde en décidant d'écarter le joueur de 19 ans de sa liste pour l'actuelle trêve internationale, malgré ses prestations remarquées lors du précédent rassemblement.

La mise à l'écart de l'attaquant d'Al-Ittihad a provoqué la colère des supporters nigérians, ce qui a poussé Éric Chelle à répondre à ces critiques avant le match face à la Tanzanie, vendredi dernier, dans des propos rapportés par le site nigérian Afrik Foot .

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« Je suis surpris. Comme vous le savez, je ne suis pas actif sur les réseaux sociaux, mais certaines personnes m'envoient beaucoup de choses. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de questions sur le groupe et les joueurs », a déclaré le sélectionneur du Nigeria.

« Encore une fois, si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez venir me voir directement, et si je veux vous donner une réponse, je le ferai », a-t-il ajouté.

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Et de conclure : « Par exemple, j'ai vu beaucoup de gens se demander pourquoi George Ilenikhena n'est pas là. Savez-vous qu'il souffre d'une blessure ? Auparavant, certains d'entre vous ne le savaient pas. Je pense que tout le monde doit rester calme. »

Ilenikhena a rejoint Al-Ittihad lors du dernier mercato d'hiver en provenance de l'AS Monaco, mais il n'a disputé que 6 matchs lors de la seconde partie de la saison dernière, sans marquer le moindre but.

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Al-Ittihad se prépare désormais à affronter les Ouzbeks du Pakhtakor lundi prochain au stade Al-Inma de Djeddah, pour le compte de la 5e journée de la phase de ligue, zone Ouest, de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

Al-Ittihad occupe la 10e place de la zone Ouest de la compétition asiatique avec seulement 4 points, fruit d'une victoire et d'un match nul, pour deux défaites.

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Sur le plan national, Al-Ittihad est 4e du championnat saoudien avec 24 points, fruit de 7 victoires, 3 nuls et une défaite, à 6 longueurs du leader, Al-Hilal.