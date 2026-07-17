Malgré le climat tendu, le maillot de Messi a trouvé le chemin du vestiaire d’une star anglaise

La malchance a de nouveau frappé l’équipe d’Angleterre, anéantissant son rêve de remporter la Coupe du monde 2026 ; Les « Trois Lions » n’ont pas réussi à rééditer leur unique exploit de 1966, il y a six décennies, après une demi-finale épique perdue face à l’Argentine de Lionel Messi, auteur de deux buts décisifs dans les dernières minutes à Atlanta.

Quelques heures après ce choc, on a appris l’identité du joueur anglais qui a obtenu le maillot de Messi malgré l’hostilité historique entre les deux nations et la tension qui a entouré la rencontre.

Le défenseur Jed Spence, l’un des meilleurs éléments de l’équipe dirigée par l’Allemand Thomas Tuchel, a été l’heureux élu. L’information a été dévoilée par sa sœur, Priya Spence, créatrice de contenu suivant de près le parcours de son frère dans ce tournoi disputé sur le sol américain.

Le joueur de 25 ans, qui évolue actuellement à Tottenham Hotspur, a disputé les sept matches de l’Angleterre dans cette Coupe du monde, dont trois comme titulaire. C’est face à l’Argentine qu’il a disputé ses premières 90 minutes dans le tournoi, livrant une performance remarquable, surtout en première période, qui l’a imposé comme l’un des hommes du match.

Sur son compte officiel Instagram, le latéral droit d’origine jamaïcaine a adressé un message émouvant aux supporters : « J’ai le cœur brisé, c’est le moins qu’on puisse dire… Nous avons tout donné, laissé notre âme et notre cœur sur le terrain, mais la chance n’était pas de notre côté. C’est un groupe de joueurs très spécial, et je suis fier d’en faire partie ! Nous reviendrons plus forts que jamais… Dieu est le plus grand. »

Les performances de l’ancien joueur de Middlesbrough, passé par Middlesbrough, Nottingham Forest, le Stade Rennais, Leeds United et Gênes, a attiré l’attention des grands clubs européens : l’Inter Milan, Everton et la Juventus se sont récemment manifestés pour le recruter dès la saison prochaine.

Rappelons que l’équipe d’Angleterre conclura son parcours dans cette Coupe du monde demain soir, samedi, à Miami, où elle défiera son rival de toujours, l’équipe de France, lors d’un match décisif pour la médaille de bronze et la troisième place.