Les interrogations se multiplient autour de l'avenir de l'Allemand Jens Wiesing, directeur technique d'Al Ittihad, après une série de résultats négatifs qui a placé l'entraîneur sous la pression du public et des médias, à la suite de la défaite dans le Clasico face à Al Hilal sur le score de 2-3 en Roshn League, puis de la chute face à Shabab Al Ahli, club émirati, sur le score de 1-2 en Ligue des champions d'Asie Elite. Mais la position de la direction du club semble différente du climat de colère qui entoure l'équipe.

Selon des informations de presse, citant une source responsable au sein d'Al Ittihad, la direction n'a aucune intention de limoger Wiesing durant la période actuelle, malgré les critiques dont il a fait l'objet après les faux pas des deux derniers matches. La direction le considère en effet comme un entraîneur porteur d'un projet à long terme et entend lui apporter le soutien nécessaire pour atteindre les objectifs du club.

La défaite contre Al Hilal avait mis en évidence des erreurs défensives qui ont coûté les points de la rencontre à Al Ittihad, avant que les problèmes ne resurgissent face à Shabab Al Ahli, lorsque l'équipe a encaissé deux buts à la suite d'erreurs que l'entraîneur allemand a qualifiées de faciles, perdant ainsi une confrontation qu'il espérait remporter pour compenser son faux pas sur le plan local.

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Après le match asiatique, Wiesing a reconnu que son équipe n'avait pas affiché le niveau requis, soulignant la nécessité d'analyser les erreurs et de travailler à les corriger.

Malgré les pressions, la direction d'Al Ittihad ne semble pas prête à se séparer rapidement de son entraîneur, avec lequel elle s'est engagée en juillet dernier par un contrat courant jusqu'en 2028. Cette orientation reflète la volonté du club d'accorder au staff technique la possibilité de bâtir un système plus stable, plutôt que de recourir à un nouveau changement peu de temps après sa prise de fonctions.

En contrepartie, Wiesing devra mettre à profit la confiance de sa direction pour remédier aux failles défensives et améliorer la qualité des décisions sur le terrain, d'autant que le début positif réalisé par Al Ittihad a relevé le niveau des attentes et amené les supporters à espérer des résultats à la hauteur des ambitions du club.

Entre l'attachement au projet technique et la pression des résultats, les prochains matches constitueront un test important de la capacité de l'entraîneur allemand à retrouver l'équilibre et à prouver que la décision de le maintenir en poste repose sur des indicateurs concrets.