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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traduit par

Malgré la victoire, Watkins conteste l'arbitrage du Clasico de l'Union

O. Watkins
Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Angleterre
Arabie saoudite

Qu'a fait l'attaquant anglais ?

L'Anglais Ollie Watkins, attaquant d'Al-Hilal, a exprimé son désaccord avec l'arbitre saoudien Khaled Al-Turais, qui a dirigé le Clasico face à Al-Ittihad en Roshn League.

Al-Hilal s'est imposé face à son rival Al-Ittihad sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui les a opposés samedi soir, au Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, à l'occasion de la huitième journée de Roshn League.

Watkins a déclaré dans des propos accordés aux chaînes « Thmanyah » après la fin du match : « C'était un match de très haut niveau, d'autant que nous revenions tout juste de la trêve internationale. Nous nous sommes entraînés pendant plusieurs jours, mais rien ne vaut un match disputé à pleine puissance. »

Il a ajouté : « C'était une confrontation pour la tête du classement, et vous pouvez voir à quel point elle comptait pour tout le monde. Il y a eu beaucoup d'effervescence et de célébrations, mais le plus important, c'est que nous avons récolté les trois points, et j'en suis très heureux. »

Watkins a inscrit le deuxième but d'Al-Hilal à la 30e minute de la rencontre, après une erreur du défenseur portugais Danilo Pereira, tandis qu'il a délivré les passes décisives sur les premier et troisième buts pour les ailiers brésilien Gabriel Martinelli et néerlandais Crysencio Summerville.

À propos de la passe décisive sur le premier but, il a confié : « J'essayais d'atteindre la ligne de but et de remettre le ballon en retrait. Je ne savais pas qu'il (Martinelli) était là, j'ai simplement transmis le ballon dans une zone que je jugeais appropriée. »

Quant au but qu'il a marqué, il a expliqué : « Ruben (Neves) cherche toujours l'occasion d'adresser un centre. Je l'ai devancé (Danilo Pereira) parce que j'avais remarqué qu'il tardait beaucoup à réagir, et je l'ai puni pour l'erreur qu'il a commise. »

Par ailleurs, l'attaquant anglais a estimé qu'il avait inscrit un autre but valable qui a été refusé pour une touche du ballon de la main avant qu'il n'entre dans les filets à la fin de la première période.

Il a conclu : « Honnêtement, j'ai marqué un autre but, mais il a malheureusement été refusé. Je sais que c'était une décision difficile, et je ne la commenterai pas, mais j'ai eu le sentiment que c'était un but valable. »

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