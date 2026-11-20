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Manchester United a décidé de ne pas engager de poursuites judiciaires contre le pilote de drone qui a diffusé des images de la première séance d'entraînement de l'entraîneur Mauricio Pochettino, bien que le club estime que l'incident a enfreint plusieurs lois.

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Selon le journal britannique The Sun, des sources internes à Manchester United ont averti que le club engagerait des poursuites judiciaires pour se protéger, ainsi que ses employés, si de tels incidents venaient à se reproduire à l'avenir.

Les sources du club ont assuré qu'aucune faille de sécurité ne s'était produite au centre d'entraînement de Carrington mercredi, après qu'un drone a réussi à filmer des images d'une grande netteté depuis une longue distance.

Des proches du club ont reconnu que le pilote du drone avait par la suite supprimé les images et présenté ses excuses.

Le pilote du drone a réaffirmé n'avoir enfreint aucune loi, puisqu'il opérait dans un espace aérien non restreint, tout en admettant avoir peut-être agi de manière « contraire à l'éthique ».

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Des sources de Manchester United ont reconnu que l'incident avait pu enfreindre, ou non, la réglementation sur les drones, mais estiment qu'il a violé plusieurs autres lois.

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Le club ne prévoit toutefois pas d'engager de poursuites concernant ce tournage réalisé sans autorisation préalable.

Manchester United a averti que toute personne à l'origine d'incidents similaires à l'avenir pourrait faire l'objet de poursuites sévères, avec de possibles conséquences financières importantes.

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Le titulaire du compte « CC Overview », connu uniquement sous le prénom de Colin, a justifié le tournage, affirmant que l'espace aérien au-dessus de Carrington n'est pas restreint et que le drone opérait légalement, conformément à la réglementation de l'Autorité de l'aviation civile.

Il a également précisé que Liverpool, qui affrontera Manchester United dimanche à Anfield lors du premier match de Pochettino, n'était pas impliqué dans ce tournage, pas plus qu'aucun autre club.

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Les images montraient Pochettino dirigeant l'entraînement de ses nouveaux joueurs, accompagnées des commentaires audio du pilote du drone, qui décrivait ce qui se passait sur le terrain.

Sur un autre terrain aux dimensions réglementaires, on voyait les joueurs se positionner entre des mannequins d'entraînement semblant représenter les joueurs adverses, tandis que deux entraîneurs leur donnaient des consignes.

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Pochettino a ensuite réuni dans le rond central le groupe, dont certains internautes ont estimé qu'il pourrait s'agir du onze de départ pour le match de dimanche, afin d'expliquer certains détails et de revenir sur la séance.

Dix joueurs de champ ont participé à la séance sous la direction de Pochettino, bien que ce groupe ne semble pas destiné à débuter la rencontre face à l'équipe d'Andoni Iraola dimanche.

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Manchester United devra déposer une demande auprès du ministère des Transports s'il souhaite imposer des restrictions sur l'espace aérien entourant Carrington, afin d'éviter de nouveaux survols indésirables de drones.

L'Autorité de l'aviation civile et les Services nationaux de la circulation aérienne imposent des restrictions strictes au vol des drones de toutes tailles, ainsi que des règles de conduite encadrant leur utilisation.

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Ces règles portent notamment sur le partage de photos et de vidéos susceptibles d'être « injustes » envers une quelconque partie.

De son côté, Andoni Iraola, entraîneur de Liverpool, a réagi vendredi à l'affaire du tournage de l'entraînement de Manchester United par un drone : « Cela ne devrait pas être légal. Il y a une raison pour laquelle nous nous entraînons à huis clos. Ce n'est bon pour aucun club. »