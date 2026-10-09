Dès l'annonce de l'aptitude du Nigérian George Ilenikhena, attaquant d'Al-Ittihad, à disputer le Clásico de la 8e journée de Roshn Saudi League face à Al-Hilal, certains estiment que le Marocain Youssef En-Nesyri ne débutera pas la rencontre comme titulaire.

Al-Ittihad occupe la deuxième place du classement de la Roshn Saudi League avec 17 points, à une longueur du leader Al-Hilal, ce qui rend l'affrontement d'autant plus difficile pour les deux équipes.

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Ces derniers temps, le jeune entraîneur allemand d'Al-Ittihad, Jens Wissing, a aligné En-Nesyri et Ilenikhena ensemble en pointe de l'attaque, en raison des rôles remarquables que le duo assume pour presser la défense adverse.

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Sur le plan offensif également, En-Nesyri a su retrouver son niveau de manière évidente au cours de la dernière période, inscrivant 4 buts et délivrant une passe décisive en 9 matches disputés toutes compétitions confondues.

En-Nesyri pourrait également évoluer seul dans le onze de départ, d'autant que Wissing pourrait craindre de prendre le risque d'aligner George Ilenikhena d'entrée, et lui accorderait alors quelques minutes.

Ainsi, En-Nesyri est devenu un pilier incontournable au sein de l'effectif d'Al-Ittihad, après une période difficile vécue la saison dernière et des appels à son départ, et sa présence donnera au « Doyen » une grande force lors du Clásico.



