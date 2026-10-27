Salem Al-Dawsari, le capitaine d'Al-Hilal, s'est rapproché d'entrer dans l'histoire de la Ligue des champions d'Asie, après le but qu'il a inscrit dans les filets d'Al-Shamal, club qatari.

Al-Hilal s'est incliné face à Al-Shamal sur le score de 3-1, lors du match qui a opposé les deux équipes mardi soir au stade Al-Bayt à Al-Khor, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

À la 32e minute de jeu, Salem Al-Dawsari a ouvert le score pour Al-Hilal, après que l'arrière latéral français Théo Hernandez lui a transmis un ballon au ras du sol devant une cage vide de son gardien.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », « le Tornado » s'est rapproché de devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions d'Asie, depuis l'instauration de sa nouvelle formule en 2003.

Al-Dawsari a atteint la barre des 36 buts dans l'histoire de ses participations à la compétition asiatique, se retrouvant à un seul but du Sud-Coréen aujourd'hui retraité Dong-Gook Lee, deuxième meilleur buteur de l'histoire de la compétition.

Salem n'a par ailleurs besoin que de 6 buts pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions d'Asie dans sa nouvelle formule, à égalité avec le Monténégrin Dejan Damjanović, auteur de 42 buts.

À noter que ce but est le premier que Salem Al-Dawsari inscrit cette saison, lors de sa première titularisation, après avoir participé à deux rencontres de la Roshn League en tant que remplaçant pour quelques minutes seulement.