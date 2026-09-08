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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Malgré la défaite, Ivan Toney célèbre son centenaire avec Al Ahli en tête de façon exceptionnelle

Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
Saudi Pro League
I. Toney
Arabie saoudite
Angleterre

L'attaquant anglais a poursuivi sur sa lancée

L'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, a célébré son centième match avec l'équipe, malgré la défaite subie en Saudi Pro League.

Al-Ahli s'est incliné face à Al-Qadsiah sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi, au stade Prince Mohammed bin Fahd à Dammam, dans le cadre de la sixième journée de la Saudi Pro League.

Bien qu'Al-Ahli ait terminé la première période mené sur un score vierge de trois buts, Ivan Toney a réussi à inscrire deux buts pour le club de Djeddah en seconde période, plus précisément aux 63e et 82e minutes de jeu.

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Avec ces deux buts, l'attaquant anglais a conservé sa place en tête du classement des buteurs du championnat saoudien pour la saison en cours, avec un total de 8 buts, soit 4 buts complets d'avance sur le Serbe Sergej Milinković-Savić, milieu de terrain d'Al-Hilal, deuxième au classement.

De manière générale, Toney a poursuivi son éclat lors de ce 100e match disputé avec Al-Ahli, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée dans ses rangs durant le mercato estival de 2024, en provenance de Brentford.

Selon le réseau de statistiques Opta, aucun joueur de la Saudi Pro League n'a réussi à participer à ou à inscrire plus de buts qu'Ivan Toney depuis son arrivée, puisqu'il a contribué à 96 buts toutes compétitions confondues, dont 80 marqués et 16 délivrés.

Il convient de rappeler qu'Ivan Toney n'a jamais été sacré meilleur buteur du championnat saoudien, terminant deuxième derrière le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, lors de l'avant-dernière saison, et derrière le Mexicain Julián Quiñones, star d'Al-Qadsiah, la saison dernière.

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