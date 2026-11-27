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Le Mexicain Julián Quiñones, attaquant d'Al-Qadsiah en Arabie saoudite, fait désormais partie des noms qui intéressent le Paris Saint-Germain, après s'être distingué par ses statistiques offensives en Roshn Saudi League. Mais son transfert vers le club parisien pourrait se heurter à un obstacle qui n'a rien à voir avec ses qualités techniques : la politique de recrutement menée par le club ces derniers temps.

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Si le nom de Quiñones est associé au Paris Saint-Germain, les signaux ne laissent pas forcément présager une conclusion imminente du dossier. Le club français mise en effet de plus en plus sur le recrutement de jeunes joueurs, ce qui fait douter de sa volonté d'engager un attaquant de 29 ans, malgré les performances remarquables qu'il livre sous le maillot d'Al-Qadsiah.

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Dans ce contexte, le journaliste Inermo Irman s'est exprimé dans l'émission « Fi Al-Marma ». Il a expliqué que l'Espagnol Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, répète sans cesse que les meilleurs joueurs souhaitent rejoindre le club, tout en se montrant sceptique quant à la possibilité de voir la direction passer concrètement à l'action pour recruter l'attaquant d'Al-Qadsiah.

Irman a souligné que le Paris Saint-Germain ne recrute plus, ces derniers temps, que de jeunes joueurs. Il ne s'attend donc pas à ce que le club prenne facilement le risque de miser sur Quiñones en raison de son âge, même si le joueur figure sur sa liste.

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Des statistiques exceptionnelles qui expliquent l'intérêt européen

L'intérêt de Paris pour Quiñones ne sort pas de nulle part. Depuis son arrivée à Al-Qadsiah à l'été 2024, l'attaquant mexicain s'est imposé parmi les principales stars de la Roshn Saudi League, grâce à son sens du but et à sa capacité à enchaîner les performances offensives décisives.

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Avec Al-Qadsiah en Roshn Saudi League, Quiñones a inscrit 59 buts et délivré 14 passes décisives en 70 matchs, selon les statistiques disponibles. Il a lancé son aventure en fanfare lors de la saison 2024-2025, avec 20 buts et 5 passes décisives en 28 rencontres.

Mais c'est la saison suivante qu'il a véritablement explosé : 33 buts et 4 passes décisives en 31 matchs, de quoi terminer meilleur buteur du championnat. Il a ainsi prouvé qu'il n'était pas qu'un attaquant auteur d'un bon départ, mais bien un joueur capable de maintenir un rendement offensif élevé.

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Le Mexicain poursuit sur sa lancée cette saison, avec 6 buts et 5 passes décisives en 11 matchs de Roshn Saudi League, soit 11 contributions décisives sur cette période.

L'âge, l'obstacle sur la route de Paris

Malgré ces chiffres, l'équation du Paris Saint-Germain semble différente. Le club ne cherche pas uniquement un joueur capable d'apporter un plus immédiat : il intègre aussi l'âge, la marge de progression et la rentabilité à long terme dans ses calculs sur le marché des transferts.

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D'où le paradoxe du dossier Quiñones : un attaquant dont les statistiques justifient l'intérêt de grands clubs européens pourrait se heurter à un obstacle lié à l'orientation du club intéressé, et non à son niveau sur le terrain.

Pour l'heure, rien ne confirme que le Paris Saint-Germain a formulé une offre officielle à Al-Qadsiah, et la présence du joueur sur sa liste ne signifie pas que des négociations concrètes ont débuté. Entre admiration pour son potentiel et réserves sur son âge, l'avenir de Quiñones reste ouvert à plusieurs scénarios, tandis que le club français devra trancher : est-il prêt à revoir ses calculs pour un attaquant qui a prouvé sa valeur par les chiffres ?