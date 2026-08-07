Malgré l'escalade de la CONMEBOL, l'Argentine annonce son soutien à Infantino

Alors que la Confédération sud-américaine de football exprimait « son inquiétude face aux actions unilatérales répétées » de la Fédération internationale, la FIFA, la Fédération argentine a annoncé son soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino, quelques heures seulement après la prise de position de la Conmebol.

Ce soutien argentin intervient alors qu'Infantino fait face à une pression croissante, après le renoncement de la Fédération internationale à son projet controversé de création d'une société commerciale qui lui serait rattachée, dont une partie du capital aurait été ouverte à des investisseurs du secteur privé.

La Fédération argentine a déclaré, dans un communiqué adressé à Infantino et publié durant les premières heures de ce vendredi : « Nous souhaitons vous exprimer, et à travers vous à la direction de la FIFA, notre soutien à la gestion menée au cours des dix dernières années. »

La Fédération argentine a salué le renoncement de la FIFA au projet controversé, estimant que la reconnaissance par Infantino des erreurs commises lors du processus de préparation du projet, ainsi que les excuses qu'il a présentées aux 211 fédérations membres, constituaient une étape positive.

Le communiqué a ajouté, selon le réseau RMC : « Vous êtes à la tête d'une gestion qui a permis d'opérer une transformation profonde de la FIFA, une gestion qui a ouvert les portes de l'organisation à toutes les fédérations membres et aux confédérations continentales, ce qui nous permet, grâce à un dialogue franc et direct, de continuer à travailler ensemble pour le développement du football à tous les niveaux et dans ses différentes disciplines. »

La Fédération argentine a poursuivi : « À l'approche du prochain congrès de la FIFA, la Fédération renouvelle sa profonde conviction que la voie à suivre consiste à poursuivre le travail sous votre direction, afin de continuer à développer un football meilleur et plus inclusif. »

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Un soutien argentin malgré l'escalade de la Conmebol

La position de la Fédération argentine constitue un soutien important pour Infantino, d'autant plus qu'elle survient quelques heures seulement après une escalade soudaine de la part de la Confédération sud-américaine de football, la Conmebol, à laquelle appartient l'Argentine.

La Conmebol a exprimé, jeudi soir, à l'unanimité, « son inquiétude face aux actions unilatérales répétées prises sans recours au dialogue ou aux mécanismes institutionnels prévus pour traiter de tels cas ».

La Conmebol a également laissé entendre qu'elle pourrait ne pas renouveler son soutien à Infantino lors de l'élection à la présidence de la FIFA prévue en mars 2027, pour laquelle le président de la Fédération internationale demeure jusqu'à présent le seul candidat.

En revanche, les fédérations européennes de football, qui regroupent 55 fédérations membres, poursuivent leur action contre Infantino et ont maintenu leur boycott des compétitions de la FIFA, dont la Coupe du monde, malgré le renoncement de la Fédération internationale à son projet commercial.

Quant à la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, la Concacaf, qui compte 35 fédérations membres au sein de la FIFA, elle a réclamé pour sa part une « révision complète » du mode de gestion de la Fédération internationale.

De son côté, la Confédération africaine de football, la CAF, qui compte 54 fédérations membres, a renouvelé à l'unanimité son soutien à Infantino, tandis que la Confédération asiatique de football, qui compte 46 fédérations, demeure divisée quant à sa position vis-à-vis du président de la FIFA.

Ces développements interviennent avant l'élection à la présidence de la Fédération internationale en mars 2027, sur fond d'aggravation des différends entre Infantino et un certain nombre de confédérations continentales et de fédérations nationales au sujet du mode de gestion de la FIFA et de la manière dont les décisions sont prises.