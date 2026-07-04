Malgré cette brillante performance, Wahbi tire la sonnette d'alarme avant le match contre le Canada

Mohamed Wahbi, le sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, a fixé le cap avant l’affrontement attendu face au Canada, livrant un message à la fois prudent et affirmé. Pour lui, les performances passées des les « Lions de l’Atlas » jusqu’à présent lors de la Coupe du monde 2026 n’aura aucune valeur si les joueurs ne parviennent pas à atteindre le niveau requis lors de ce huitième de finale, qu’il a qualifié de plus difficile du parcours de la sélection dans cette compétition.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, il a insisté sur la pleine conscience de son groupe quant à l’ampleur du défi posé par une équipe canadienne en plein progrès, rappelant que le résultat final se jouera sur la performance du jour et non sur les performances passées.

« Nous respectons beaucoup la sélection canadienne, une équipe redoutable et de grande qualité. Ce qui comptera, ce n’est pas ce que nous avons fait dans les matchs précédents, mais ce que nous montrerons sur le terrain demain », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs refusé de commenter les déclarations de l’entraîneur canadien vantant la supériorité physique de ses joueurs, se concentrant exclusivement sur la préparation de son groupe.

Il a ajouté : « Chacun a le droit d’exprimer son opinion, et je respecte tous les points de vue, mais je me concentre uniquement sur le travail qui nous attend. »

Concernant l’infirmerie, il a rassuré sur l’état du défenseur Chadi Riad, touché lors du dernier match, et a affirmé que son cas n’était pas inquiétant.

Il a précisé : « Chadi Riad a subi une contusion au genou lors du dernier match, mais la blessure ne semble pas grave. Il s’est entraîné avec nous aujourd’hui, et nous évaluerons définitivement son état, mais ceux qui participeront au match seront prêts à 100 % ».

Le sélectionneur des « Lions de l’Atlas » a insisté sur l’importance de rester concentrés et de ne pas se laisser emporter par l’euphorie après la qualification pour les huitièmes de finale, précisant qu’il avait clairement transmis ce message à ses joueurs.

Il a déclaré : « J’ai dit aux joueurs que le match contre le Canada est le plus important de cette Coupe du monde pour nous, et qu’il s’agit peut-être même de l’un des plus importants de ma carrière d’entraîneur ; ce sera également le plus difficile. »

Il a par ailleurs exprimé son admiration pour le niveau de la sélection canadienne, nettement supérieure à celle vue lors de la Coupe du monde 2022.

« J’ai été impressionné par l’organisation de l’équipe canadienne, son énergie et son identité bien affirmée. Elle sait parfaitement ce qu’elle doit faire avec le ballon et sans le ballon, et même sur les remises en jeu. C’est une équipe extrêmement bien organisée », a-t-il expliqué.

Interrogé sur les 120 minutes disputées face aux Pays-Bas au tour précédent, il a écarté l’hypothèse d’une fatigue physique décisive contre le Canada.

Il a déclaré : « Dans ce genre de compétitions, la récupération mentale est plus importante que la récupération physique. Un joueur solide mentalement sait vaincre la fatigue ; d’ailleurs, nos statistiques montrent que nous courons plus et plus vite après chaque match. »

Interrogé sur les critiques visant certaines stars de son effectif, notamment Ibrahim Díaz, le sélectionneur a rappelé qu’il était naturel d’attendre davantage des grands joueurs.

Il a ajouté : « Lorsqu’il s’agit de l’un de nos meilleurs joueurs, il est normal que tout le monde attende davantage de lui, mais il accomplit un travail extrêmement important, et je suis convaincu qu’il continuera à progresser tout au long du tournoi. »

Wahbi a par ailleurs dévoilé un pan de sa philosophie tactique : il accorde à ses joueurs une large liberté d’action, adaptée à leurs qualités techniques.

Il a déclaré : « Nous cherchons à créer un chaos organisé grâce à de nombreux mouvements, en phase avec les caractéristiques du joueur marocain, qui possède une grande qualité technique et se distingue aussi par sa capacité à courir beaucoup. »

Il a conclu en soulignant que la solidité défensive de son équipe, déjà visible dans le tournoi, n’était pas seulement l’œuvre de la défense, mais le fruit d’un travail collectif.

Il a conclu en déclarant : « Nous défendons bien parce que l’ensemble du groupe travaille dans un même esprit, et nous ne laissons pas beaucoup d’occasions à nos adversaires, ce qui nous donne confiance avant d’affronter le Canada. »