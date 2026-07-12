L'Espagnol Pep Guardiola est à nouveau pressenti pour prendre les rênes de la sélection italienne, après la nomination de Paolo Maldini et de Leonardo à la tête du nouveau projet de la Fédération italienne de football.

Selon La Gazzetta dello Sport, la Fédération italienne a nommé Paolo Maldini directeur technique pour quatre ans, jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2030, tandis que son ancien coéquipier à Milan, et ex-directeur sportif du Milan AC et du Paris Saint-Germain, Leonardo, le rejoindra en tant que conseiller.

Ce plan quadriennal, assorti de prérogatives élargies, doit profondément transformer le fonctionnement de la Nazionale et de son vivier de jeunes.

La nomination du nouveau sélectionneur figure en tête de ses priorités.

Ces dernières semaines, la course au poste s’est concentrée sur Roberto Mancini et Antonio Conte : le premier peut compter sur le soutien des clubs de Serie A, tandis que le second entretient une relation solide et de longue date avec le président de la Fédération italienne, Giovanni Malagò.

Les deux techniciens possèdent une solide expérience et ont déjà dirigé la Nazionale, mais ils suscitent aussi des réserves : l’adéquation tactique de Conte fait débat, tandis que le départ de Mancini pour l’Arabie saoudite en 2023 reste mal perçu par certains.

Selon La Gazzetta dello Sport, ni Mancini ni Conte ne sont en tête de liste pour Maldini et Leonardo. Le quotidien souligne que Guardiola, après ses passages à Manchester City et au FC Barcelone, est désormais une option crédible, et non plus « fantaisiste » comme on le considérait auparavant.

Le salaire demeure toutefois l’obstacle principal : selon le journal, son salaire annuel total lors de sa dernière saison à Manchester City (2025-2026) s’élevait à environ 25 millions d’euros.

Si les clubs de Serie A devraient participer au financement du salaire du futur sélectionneur afin d’attirer un technicien de premier plan, cette contribution ne suffira pas à atteindre les émoluments perçus par Guardiola à Manchester City.

Selon La Gazzetta dello Sport, le dossier reste ouvert : tout dépendra des négociations menées par Maldini et Leonardo, d’autant que Guardiola nourrit depuis longtemps l’envie d’entraîner un jour une sélection nationale.

Enfin, La Gazzetta dello Sport évoque les noms de Carlo Ancelotti et d’Andrea Pirlo comme solutions de repli si la Fédération italienne renonçait aux trois premiers candidats.