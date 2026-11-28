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Quel culot ! Mais où étaient les agents de sécurité ? Lors d'un match de deuxième division en Pologne, un intrus en trottinette électrique a provoqué une scène totalement insolite.

L'incident s'est produit vendredi soir, dans le temps additionnel, alors que Stal Stalowa Wola menait 3-2 face à la deuxième équipe du Legia Varsovie. Sur les images télévisées, on voit un homme traverser la pelouse en trottinette électrique, apparemment sans être inquiété. La rencontre a dû être interrompue pendant que les agents de sécurité tentaient de l'arrêter.

« Nous assistons à des scènes très inhabituelles sur la pelouse de Stalowa Wola. Je me demande comment interpréter cela. Il me semble qu'un supporter s'est introduit sur le terrain d'une manière que je n'avais encore jamais vue, à savoir en trottinette électrique. Une telle chose ne s'était probablement jamais produite », s'est étonné Adam Delimat sur PZPN+.

Heureusement, la rencontre a pu reprendre après que les autorités ont fait sortir l'intrus du terrain. On ignore si le spectateur a ensuite été arrêté. Les images télévisées n'ont pas montré comment l'homme a quitté la pelouse. Aucune information précise n'était non plus disponible dans l'immédiat sur les éventuelles conséquences pour l'intrus.

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Sur le plan sportif, Stal Stalowa Wola s'est imposé 3-2. Le Legia menait pourtant 2-0 à la pause, mais les buts de Maciej Sliwa, Jakub Jelen et Maksymilian Hebel ont renversé la rencontre en faveur de l'équipe à domicile.