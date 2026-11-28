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L'Union Berlin a réagi à sa crise sportive persistante en se séparant avec effet immédiat de son entraîneur Mauro Lustrinelli.

Le club de Köpenick l'a annoncé tard samedi soir, quelques heures après sa défaite 2-1 sur le terrain du FSV Mayence 05. Il présentera un successeur « dans les prochains jours ». Le directeur général Horst Heldt devra lui aussi quitter son poste cet été, une décision prise d'un commun accord.

« Après cinq mois de travail commun, nous devons constater que le style de jeu et les résultats obtenus par notre équipe professionnelle masculine mettent en péril son maintien en Bundesliga », a déclaré le président de l'Union, Dirk Zingler, au sujet du départ immédiat de Lustrinelli : « La mise en œuvre de l'orientation définie ensemble cet été et les changements d'effectif prévus en conséquence n'ont pas permis d'atteindre la progression sportive souhaitée. Nous avons donc décidé de nous réorganiser sur les plans humain et structurel. »

Un poste de directeur sportif va être créé et confié à Maximilian Hoffmann, jusqu'ici responsable du développement des talents à la jonction entre le centre de formation et l'équipe professionnelle. Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé de la planification de l'effectif et dirigera l'équipe de recrutement, a indiqué le club dans son communiqué.

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« Avec Horst Heldt, dont nous apprécions beaucoup le professionnalisme et les qualités humaines, nous avons décidé ensemble de mettre fin à notre collaboration après la saison. D'ici là, il mettra tout en œuvre, avec Maximilian Hoffmann et l'ensemble de l'équipe, pour atteindre l'objectif du maintien cette saison encore et transmettre ensuite ses responsabilités à son successeur dans de bonnes conditions », a déclaré Zingler, qui entend s'exprimer en détail sur ces décisions dimanche à 13 h.

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Quelques heures plus tôt, Lustrinelli affichait encore sa combativité. Il avait vu son équipe disputer « son meilleur match à l'extérieur de la saison » et estimait que « l'équipe était aussi dans de bonnes dispositions mentales ». Le Suisse était arrivé cet été en provenance du FC Thoune. Après un sixième match de Bundesliga consécutif sans victoire, l'Union était tombée à la 17e place du classement.