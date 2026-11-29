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Jurriën Timber, défenseur d'Arsenal, est revenu sur les deux actions arbitrales controversées du match contre Manchester City, soldé par un nul (2-2) dimanche soir à l'Emirates Stadium, en clôture de la 12e journée de Premier League.

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Le choc entre Arsenal et Manchester City n'a pas échappé aux polémiques arbitrales , puisque les dernières minutes ont été marquées par un but controversé de Jurriën Timber, sur fond de protestations des joueurs visiteurs au sujet d'une possible main, sans oublier un autre incident ayant opposé le défenseur néerlandais au Belge Jérémy Doku en première période, ce dernier l'accusant de lui avoir tiré les cheveux et réclamant son expulsion.

Timber a déclaré à Sky Sports : « Nous sommes revenus au score à deux reprises, et cela nous procure un bon sentiment. Nous devons être contents de prendre un point. Il s'est passé beaucoup de choses, ce n'était pas un match facile pour l'arbitre, et cela fait partie de ce genre de rencontres. »

Interrogé sur la polémique autour d'une éventuelle main sur son but, le défenseur d'Arsenal a expliqué, selon la BBC : « Le ballon a fini par toucher la hanche, mais je n'étais pas sûr de ce que l'action donnerait à l'image, parce que j'essayais d'écarter ma main. Mes coéquipiers m'ont demandé s'il y avait main ou non, et je leur ai dit que j'avais écarté ma main. On ne peut jamais savoir à quoi ressemblera l'action à la caméra, donc je suis content. »

Timber a également révélé la teneur de sa discussion avec Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, après la rencontre, précisant que l'échange avait porté sur le but et les décisions arbitrales du match.

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« On a parlé du but et des décisions, c'était simplement une discussion de football », a-t-il indiqué.

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Le défenseur néerlandais est aussi revenu sur l'accusation selon laquelle il aurait tiré les cheveux de Jérémy Doku en première période, assurant qu'il ne s'agissait que d'un contact ordinaire, sans aucune intention de sa part de tirer les cheveux du joueur de Manchester City.

« C'était simplement un duel pour le ballon, et on se tenait un peu l'un l'autre. Jérémy a les cheveux longs, comme vous le savez. Il n'y avait aucune intention de lui tirer les cheveux, et c'est pourquoi l'arbitre a pris la bonne décision », a-t-il expliqué.

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À la question de savoir s'il avait tiré les cheveux de Doku par inadvertance, il a répondu : « Cela peut arriver, mais il n'y avait aucune intention de lui tirer les cheveux. Je le lui ai d'ailleurs dit. »

Concernant la prestation d'Arsenal, Timber a reconnu que son équipe avait commis de nombreuses erreurs inhabituelles, soulignant que les joueurs devaient faire preuve de résilience dans ce type de rencontres afin d'obtenir un résultat positif, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu.

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« Nous avons commis beaucoup d'erreurs naïves, ce qui ne nous arrive pas d'habitude, donc nous devons faire preuve de résilience. Il y a toujours des moments où nous pouvons arracher un point », a-t-il ajouté.

Arsenal a fait match nul contre Manchester City après être revenu deux fois au score, et conserve ainsi la tête de la Premier League avec 29 points, six de plus que Manchester City, deuxième avec 23 points.