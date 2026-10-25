Harry Maguire, le défenseur de Manchester United, a reconnu que son équipe n'avait rien mérité du match face à Bournemouth, qui s'est soldé par une défaite de Manchester United sur la pelouse d'Old Trafford (3-0), ce dimanche soir, lors de la huitième journée de Premier League.

Maguire a déclaré au micro de « Sky Sports » : « La performance n'a pas été à la hauteur. Je suis très déçu après avoir encaissé un but précoce. Nous n'avons pas été bons, ni individuellement ni collectivement, et nous ne méritions rien de ce match. »





Et d'ajouter, selon les propos rapportés par « BBC » : « Les choses ne vont pas bien en ce moment. Les résultats ne sont pas assez bons, et la performance de la semaine dernière n'a pas été assez bonne. La saison n'en est qu'à ses débuts. »

Il a poursuivi : « Nous devons trouver quelque chose, nous remettre en question et nous regarder dans le miroir. C'est le plus important : réfléchir à ce que nous pouvons faire de plus et à ce que nous pouvons apporter à l'équipe. Si nous faisons cela, nous arriverons quelque part. »

Interrogé sur le fait de savoir s'il se sentait responsable, il a répondu : « Bien sûr. Il faut prendre soin de sa performance et assumer ses responsabilités. C'est un grand club, et chaque jour il faut prouver qu'on mérite de porter ce blason. »

Il a complété : « En ce moment, nous ne faisons pas assez d'efforts en tant que joueurs. Michael (Carrick) a complètement bouleversé notre saison l'an dernier, nous avons joué un football remarquable et obtenu des résultats éclatants. Cette saison, en revanche, nous n'avons pas été assez bons individuellement. »

On a demandé à Maguire si des discussions auraient lieu au sein du groupe de joueurs, ce à quoi il a répondu : « Si ces discussions ont lieu, elles resteront confidentielles. Nous voulons fournir plus d'efforts, être meilleurs et obtenir de meilleurs résultats. La situation actuelle n'est absolument pas suffisante, et quelque chose doit changer. »



