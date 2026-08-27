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Madrid, le mot de passe : Morata revient en Espagne par une porte surprise

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A. Morata
Italie
Espagne

Nouvelle étape pour la star espagnole

L'attaquant espagnol Álvaro Morata n'a pas réussi à s'imposer au sein de l'effectif de Côme dirigé par Cesc Fàbregas, et il semble que son avenir, à 33 ans, se situe en dehors du championnat italien.

De plus, l'arrivée imminente, qui paraît inévitable, de Moise Kean au club italien ferme la porte à une place de titulaire pour l'ancien joueur du Real Madrid et de l'Atlético Madrid.

Dans ce contexte, il semble que Morata, dont le nom a été associé à plusieurs équipes, ait tranché : selon l'émission de radio « El Larguero » sur la station Cadena COPE, Leganés serait sa destination surprise.

La radio a ajouté, comme le rapporte le journal « Mundo Deportivo », que la priorité du joueur est de résider dans la capitale espagnole, d'où son choix de Leganés.

Selon la même source, l'ancien international espagnol rejoindra Leganés sous forme de prêt en provenance de Côme.

Le journal a poursuivi : « Les proches de Morata ont confirmé l'opération, actuellement en cours de négociation. Ce n'est pas une opération facile, étant donné que Leganés est une équipe de deuxième division, mais si tout se passe bien, Morata sera le numéro 9 de Leganés cette saison. Il a hâte de vivre à Madrid. »

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