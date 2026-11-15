Comment regarder Macédoine du Nord - Slovénie avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

UEFA Nations League B - Journée 6 16 nov. 2026 - 14:45 Todor Proeski Arena

La Macédoine du Nord reçoit la Slovénie à la Todor Proeski Arena, à Skopje, pour un match du groupe 1 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA. Il ne reste plus grand-chose à jouer en haut du classement, mais la fierté est en jeu.

L’équipe de Goce Sedloski traverse une campagne désastreuse. La Macédoine du Nord a perdu ses cinq matches de Ligue des nations et occupe la dernière place du groupe. Elle a encaissé de nombreux buts et n’en a inscrit qu’une poignée sur l’ensemble de cette période.

La Slovénie arrive à Skopje alors que son sort en Ligue des nations pour cette période est déjà fixé. L’équipe de Bostjan Cesar a fait match nul 0-0 contre la Suisse à Maribor lors de sa précédente rencontre, un résultat qui a suffi aux Suisses pour décrocher leur promotion en Ligue A.

Pour la Slovénie, ce nul prolonge une série de résultats contrastés. Elle aborde cette rencontre avec une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, et cherchera à terminer la phase de groupes sur une note positive.

Le bilan des confrontations directes est favorable à la Slovénie, qui a battu la Macédoine du Nord 2-0 lors du match aller en septembre. Il s’agissait de sa prestation la plus convaincante de la phase de groupes, qu’elle cherchera à reproduire lors de ce déplacement.

La Suisse ayant déjà obtenu sa promotion, et le dernier match de l’Écosse face aux Suisses constituant l’autre rencontre à suivre, ce match aura peu d’incidence sur le classement du groupe. Il reste néanmoins une rencontre de Ligue des nations disputée.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Macédoine du Nord - Slovénie en direct.

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