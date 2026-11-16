Comment regarder Macédoine du Nord - Slovénie avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site Internet ou ouvrez l’application officielle de streaming du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

UEFA Nations League B - Journée 6 16 nov. 2026 - 14:45 Todor Proeski Arena

La Macédoine du Nord reçoit la Slovénie à l’Arena Todor Proeski, à Skopje, pour un match du groupe 1 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA. Il reste peu d’enjeux en tête du groupe, mais les deux équipes auront à cœur de défendre leur fierté.

L’équipe de Goce Sedloski traverse une campagne désastreuse. La Macédoine du Nord a perdu ses cinq matches de Ligue des nations et occupe la dernière place du groupe. Elle a encaissé beaucoup de buts tout au long de la compétition et n’en a inscrit qu’une poignée sur l’ensemble de cette période.

La Slovénie arrive à Skopje après avoir déjà réglé sa situation en Ligue des nations pour cette période. L’équipe de Bostjan Cesar a fait match nul 0-0 contre la Suisse à Maribor lors de sa précédente rencontre, un résultat qui a suffi aux Suisses pour assurer leur promotion en Ligue A.

Pour la Slovénie, ce nul prolonge une série de résultats contrastés. Elle aborde ce match avec une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, et cherchera à terminer la phase de groupes sur une note positive.

L’historique des confrontations est favorable à la Slovénie, qui a battu la Macédoine du Nord 2-0 au match aller en septembre. Ce résultat a constitué sa prestation la plus convaincante de la phase de groupes et donne une idée de ce que les visiteurs chercheront à accomplir ici.

La Suisse étant déjà promue et le dernier match de l’Écosse contre les Suisses constituant l’autre rencontre à suivre, ce match aura peu d’incidence sur le classement du groupe, mais reste une confrontation disputée de Ligue des nations.