Alexis Mac Allister, milieu de terrain de Liverpool, a dévoilé les détails de son avenir avec le club anglais dans un entretien accordé au réseau ESPN, au cours duquel il a également adressé un vibrant hommage à la légende argentine Lionel Messi.

Mac Allister avait affirmé plus tôt ce mois-ci qu'il avait éprouvé une « grande tristesse » face à l'absence de proposition du club pour prolonger son contrat, mais il a préféré rester à Anfield l'été dernier malgré les opportunités qui s'offraient à lui de partir.

L'international argentin avait exprimé plus tôt sa déception après que le club a proposé de prolonger les contrats de ses deux coéquipiers au milieu de terrain, Ryan Gravenberch et Dominik Szoboszlai, alors que lui n'avait pas reçu d'offre similaire.

Mac Allister a déclaré : « Aucune décision définitive n'a encore été prise. Mon contrat court encore pour deux ans. Et comme je l'ai dit, je donnerai tout ce que j'ai. Beaucoup de choses peuvent se produire durant cette période, et il existe de nombreuses options possibles. »

Il a ajouté : « J'espère que cela se prolongera pour davantage d'années, mais si cela devait se limiter à deux ans seulement, alors je devrai en profiter avec ma famille, car je n'ai aucun doute sur le fait que j'évolue dans l'un des meilleurs clubs du monde. »

L'ancien joueur de Brighton a précisé que la sélection argentine devra « devenir plus forte en tant qu'équipe » tout en se préparant à un avenir sans Lionel Messi.

Mac Allister a poursuivi : « Les mots à l'égard de Messi sont toujours les mêmes : la gratitude, et la conscience qu'aucun autre joueur comme lui n'arrivera jamais. Nous avons énormément savouré notre temps passé à ses côtés. »

Il a continué : « Nous lui sommes également reconnaissants pour tous les titres qu'il nous a aidés à remporter. Et il est certain que le moment de ses adieux sera une occasion extrêmement émouvante. »

Il a enchaîné : « Ce sera un processus différent avec l'arrivée de nouveaux joueurs. Et nous devons commencer à assimiler que le meilleur joueur du monde, celui qui a fait toute la différence, ne sera plus là, et que nous serons contraints de devenir plus forts en tant qu'équipe. Ce sera là la chose la plus importante. »

Mac Allister a affiché une grande confiance lorsqu'il a été interrogé sur les chances de Messi de remporter le Ballon d'Or cette année, à l'âge de 39 ans.

Le joueur de 27 ans a déclaré : « Oui, absolument. En tant qu'Argentins, nous aimerions que Messi le remporte. Il a livré une Coupe du monde exceptionnelle et je ne vois aucune raison de ne pas lui décerner le trophée. »

Il a ajouté : « Aussi, il est compréhensible que les chiffres jouent désormais un rôle important de nos jours, ce qui n'avait pas une telle importance par le passé, et l'on ne sait pas exactement sur quelle base les gens votent. »

Il a poursuivi : « Mais chaque candidat en lice est un joueur formidable, et quiconque s'en approche le mérite. Et nous savons tous que Leo fait toujours passer l'équipe avant les accomplissements individuels, donc cela ne représentera pas une grande affaire pour lui. »

Messi quitte la sélection argentine en tant que meilleur buteur de l'histoire et joueur le plus capé en matches internationaux, ayant inscrit 125 buts en 207 matches avec l'Argentine.

Mac Allister fera son retour avec Liverpool lors de la confrontation face à Manchester City à Anfield, à l'issue de la trêve internationale, le 11 octobre.



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