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Le gardien de Liverpool Alisson Becker est sorti du silence sur son avenir à long terme à Anfield, affirmant clairement vouloir prolonger son séjour dans le Merseyside. Alors que son contrat actuel approche de son terme, l’international brésilien reste un élément essentiel de Liverpool, qui aborde une nouvelle ère avec son staff technique actuel.

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Alisson confirme vouloir prolonger à Anfield

Interrogé sur son état d’esprit concernant une éventuelle prolongation de contrat, dans des propos rapportés par BBC Sport, Alisson s’est montré très clair sur l’endroit où il se voit jouer dans les années à venir. « Oui [je veux rester], dans mon esprit. Je me concentre sur chaque match, mais au fond de moi, je suis heureux de rester », a déclaré Alisson. Le gardien de 34 ans, arrivé de la Roma en 2018 pour 66,8 millions de livres sterling et qui a depuis disputé 347 matches avec Liverpool, reste un élément essentiel à Anfield.

Le Brésilien a précisé les facteurs qui pèseront sur sa décision finale, même si sa préférence personnelle est déjà arrêtée. « Cela dépend de nombreux facteurs et de différentes situations. Mais je veux rester. Je suis heureux ici et ma famille est heureuse ici », a-t-il expliqué. « J’ai toujours faim de titres et envie de réaliser de bonnes performances. Je veux encore jouer au plus haut niveau aussi longtemps que possible, voilà ce que j’ai en tête. »

Négociations contractuelles et soutien de l’entraîneur

Interrogé directement sur l’existence de discussions officielles concernant un nouveau contrat, le gardien a précisé où en était la situation. « Non, mais mon agent discute avec le club », a-t-il révélé. Le Brésilien est devenu une légende à Anfield, où il a remporté deux titres de Premier League, deux Coupes de la Ligue anglaise, la Coupe d’Angleterre, la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs.

Le souhait du gardien de rester rejoint la position exprimée publiquement par le staff de Liverpool. La semaine dernière, l’entraîneur principal Andoni Iraola a évoqué l’incertitude entourant le vétéran. Il a admis ne pas savoir si le Brésilien vivait ses derniers moments au club, tout en exprimant son vif souhait de le voir rester dans le projet. Iraola a indiqué espérer que le gardien puisse « continuer plus longtemps », soulignant l’immense valeur qu’Alisson apporte, non seulement par ses arrêts, mais aussi par son leadership dans le vestiaire.

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Trouver la régularité pour viser le titre

Après une semaine difficile, marquée par des revers de Liverpool face à Arsenal et à Fenerbahce, Alisson a réalisé plusieurs arrêts décisifs pour contribuer à une victoire précieuse contre Crystal Palace dimanche. Mais pour Alisson, les exploits individuels ne suffisent pas : il estime que l’équipe doit gagner en stabilité collective pour retrouver les sommets du football anglais et européen. « La réalité, c’est que nous ne jouons pas aussi bien que nous le pourrions. Cela ne veut pas dire que nous jouons mal. Nous jouons bien dans beaucoup de matches, mais la régularité n’est pas encore là », a-t-il reconnu.

Prochains matchs LIV Premier League 11:30 MUN

Le Brésilien se montre optimiste quant à l’avenir du projet à Anfield, la qualité des personnes actuellement au club lui donnant des raisons d’y croire. « Nous avons un entraîneur de haut niveau et des joueurs de haut niveau. Nous sommes capables de grandes choses, mais en tant qu’équipe, nous devons arriver à un stade où nous nous disons : “Maintenant, ça va. Nous avons confiance. Nous avons tout ce qu’il faut pour gagner.” Nous construisons cela. J’espère que nous y parviendrons très vite, mais cela prend du temps. Nous devons être patients, mais en tant que joueurs, dans nos têtes, nous n’avons pas de temps à perdre », a-t-il conclu.

Les chiffres d’Alisson et le classement de Liverpool

Alisson a disputé 14 matches toutes compétitions confondues cette saison, encaissant 20 buts et gardant sa cage inviolée à quatre reprises. Liverpool occupe actuellement la quatrième place du classement de Premier League avec 18 points, à neuf points du leader Arsenal.