Informations sur l'équipe

Côté lyonnais, Mohamed Ouédraogo, Tyler Morton et Pavel Šulc sont blessés, et aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable de Carlos Vicens s'articule autour de Dominik Greif dans les buts, avec Moussa Niakhaté, Felix Bacher, Zachary Athekame et Abner en défense, ainsi que Tanner Tessmann, Corentin Tolisso et Noah Nartey au milieu. Ikoma Loïs Openda, Ernest Nuamah et Keito Nakamura composeraient l'attaque.

Monaco est privé de Stanis Idumbo, Aleksandr Golovin et Ansu Fati, tous blessés, ainsi que de Mamadou Coulibaly, suspendu. Le onze probable de Filipe Luís comprend Lukas Hradecky, Christian Mawissa, Eric Dier, Sadibou Sané, Takumi Minamino, Denis Zakaria, Jordan Teze, Flavio Nazinho, Vanderson, Matthis Abline et Folarin Balogun. Les informations seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi

Présentation du match

Ligue 1 - Journée 12 29 nov. 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Lyon reçoit Monaco dimanche 29 novembre au Groupama Stadium, en Ligue 1. Le coup d'envoi est fixé à 20h45, heure locale. Les hommes de Carlos Vicens occupent la cinquième place du championnat.

Ils reviennent d'un match nul et vierge face à Lillestrøm jeudi en Ligue Europa, un résultat qui ne les a pas fait bouger au classement européen mais qui a prolongé une série sans défaite. En championnat, Lyon sort d'une victoire 1-0 à Lille le 21 novembre. Ce succès avait mis fin à une période compliquée, marquée par une défaite 2-0 à Brest. Monaco se présente à Lyon à la huitième place de Ligue 1.

L'équipe de Filipe Luís a signé jeudi un succès 3-2 sur le terrain de Heart of Midlothian en Ligue Conférence. Le bilan en championnat reste plus mitigé pour les Monégasques. Ils ont partagé les points face à Auxerre (1-1) le 21 novembre, après un autre nul 1-1, au Mans.

Lyon doit composer avec trois absents, Monaco avec trois blessés et un suspendu. Voici toutes les informations pour suivre la rencontre en direct, de la chaîne TV au live stream.

La forme

Lyon présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Le dernier en date est un 0-0 face à Lillestroem en Ligue Europa, le 26 novembre. Les Lyonnais ont aussi battu Lille 1-0 et Angers 2-0, mais ont perdu 2-0 à Brest. Ils ont marqué quatre buts et en ont encaissé trois sur la période, avec trois matchs sans but encaissé.

Monaco affiche le même bilan : deux victoires, deux nuls et une défaite. Son dernier match est un succès 3-2 chez Heart of Midlothian, le 26 novembre. Les Monégasques ont aussi battu Nordsjaelland 2-0 et concédé deux nuls 1-1, face à Auxerre et au Mans, avant une défaite 3-1 contre le Paris FC. Ils totalisent huit buts marqués et sept encaissés

Historique des confrontations

La dernière confrontation remonte au 22 mars 2026 en Ligue 1 : Monaco s'était imposé 2-1 à Lyon. Sur les cinq derniers duels, Monaco compte trois victoires contre deux victoires pour Lyon, qui l'avait emporté 3-1 à Monaco le 3 janvier 2026 et 3-2 en avril 2024. Les Monégasques ont inscrit neuf buts dans ces rencontres, contre sept pour les Lyonnais.

La classement

En Ligue 1, Lyon occupe la cinquième place du classement, devant Monaco, huitième.