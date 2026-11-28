Comment regarder Lyon-Monaco avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez la diffusion en direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

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Avant-match

Ligue 1 - Journée 12 29 nov. 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Lyon reçoit Monaco au Groupama Stadium dimanche 29 novembre, pour une rencontre de Ligue 1 entre deux équipes de la première moitié du classement.

L’équipe de Carlos Vicens aborde ce match après un nul 0-0 contre Lillestroem en Ligue Europa jeudi. Ce résultat fait suite à une victoire 1-0 sur la pelouse de Lille samedi, qui a mis fin à une courte série de mauvais résultats.

Lyon occupe la quatrième place du championnat et n’a perdu qu’un seul de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa défense s’est montrée solide, avec trois matches sans encaisser de but sur cette période.

Monaco arrive également après une victoire arrachée en fin de match. L’équipe de Filipe Luis s’est imposée 3-2 sur le terrain de Heart of Midlothian en Ligue Conférence jeudi.

Sa forme en championnat est moins convaincante. Monaco a récemment fait match nul 1-1 contre Auxerre et contre Le Mans en Ligue 1, et occupe la huitième place.

Le club visiteur a aussi remporté trois des cinq dernières confrontations entre les deux équipes. Lyon ne considérera donc pas la victoire comme acquise à domicile.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match, notamment l’heure du coup d’envoi et les nouvelles des équipes.

Les informations officielles sur la diffusion de Lyon-Monaco ne sont pas disponibles pour le moment. Les détails concernant la chaîne TV et le streaming seront ajoutés une fois les détenteurs des droits confirmés.

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