Comment regarder Lyon-Lillestroem avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application officielle de streaming.

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Avant-match

Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 15:00 Groupama Stadium

Lyon reçoit Lillestrom au Groupama Stadium le jeudi 26 novembre en Ligue Europa. Le coup d’envoi sera donné à 21 h, heure locale.

Les Lyonnais abordent cette rencontre avec un regain de confiance après leur victoire 1-0 à Lille samedi. Ce résultat a mis fin à une période difficile marquée par deux défaites consécutives et offert un coup de pouce bienvenu à Carlos Vicens.

Lyon occupe la 13e place du classement de la Ligue Europa et a donc encore du travail à accomplir dans la phase de ligue. Lors de son précédent match européen, plus tôt ce mois-ci, le club a fait match nul 1-1 contre la Real Sociedad.

Lillestrom arrive en France sur une bonne dynamique en championnat sous la direction de Hans Erik Oedegaard. Le club s’est imposé 2-0 à Sarpsborg 08 dimanche en Eliteserien, signant ainsi sa troisième victoire consécutive en championnat.

La compétition européenne s’est révélée plus difficile pour l’équipe norvégienne. Elle a perdu 0-1 contre le Viktoria Plzen lors de son dernier match de Ligue Europa et occupe la 34e place du classement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match, notamment l’heure du coup d’envoi et les nouvelles des équipes.

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