Luuk de Jong n’exclut pas de revenir jouer au PSV. Il l’a déclaré à Ziggo Sport avant le match de Ligue des champions entre le FC Porto et le PSV.

L’attaquant, aujourd’hui âgé de 36 ans, s’est blessé aux ligaments croisés la saison dernière, alors qu’il jouait à Porto. Il n’a plus disputé de match pour le club portugais depuis et se retrouve sans club depuis cet été.

« Tout va très bien », confie-t-il mardi à Ziggo Sport. « Mon genou va bien aussi. Cela fait maintenant dix mois que j’ai été opéré. En principe, mon genou va donc bien et je suis prêt pour une belle nouvelle aventure. »

À propos de cette éventuelle nouvelle aventure, il précise : « Il faut que ce soit quelque chose de spécial. Il faut vraiment que ma famille et moi soyons convaincus que nous y aurons une belle vie et que je jouerai dans un beau club. Et même si cela ne se concrétise pas, je l’accepterai. Ce n’est pas comme si je devais continuer à jouer au football à tout prix. »

« Tout le monde sait quel type de joueur je suis. Je suis un joueur qui doit évoluer dans une équipe de premier plan du championnat. Porto m’a déjà fait une offre. À l’époque, j’ai dit que je ne le ferais plus. Nous avions envie de rentrer chez nous, puis de voir ce qui se présenterait. »

« Il ne reste donc pas beaucoup de possibilités, pour être honnête. Je le dis franchement. Il faudrait vraiment qu’un grand club cherche encore un joker pour les dernières minutes. Et je sais que cette possibilité est très faible, compte tenu de ma blessure et de mon âge. Ou alors, il faudrait que ce soit dans un beau pays, où ma famille pourrait très bien vivre et où les écoles seraient aussi bonnes pour les enfants. »

À la question de la journaliste Noa Vahle, qui lui demande si les États-Unis ou le Moyen-Orient sont aussi des options, De Jong répond : « Tout est possible. Je suis prêt à écouter toutes les propositions. J’en reçois suffisamment, mais aucune ne m’a encore donné envie de me dire : c’est ce que je dois faire. »

Et un retour au PSV ? De Jong répond : « J’ai tourné la page. Le PSV, c’est mon club, et nous sommes en contact direct. Il ne faut jamais dire jamais dans le football, il peut toujours se passer quelque chose. Mais je ne pense pas que cela se produira encore. »

Vahle lui demande alors ce qu’il faudrait pour qu’il revienne malgré tout. « Qu’il y ait une véritable situation d’urgence et qu’ils cherchent encore quelqu’un », répond De Jong. Vahle fait remarquer que cela pourrait être le cas actuellement : le PSV compte en effet trois attaquants blessés, Alassane Pléa, Ricardo Pepi et Sam Lammers.

« La situation n’est probablement pas assez urgente. Je ne pense pas », réagit De Jong, qui n’a pas non plus été contacté par l’entraîneur Peter Bosz. « Non, non. Je parle assez souvent avec Peter, mais nous n’en avons pas discuté. »