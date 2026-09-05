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Rian Rosendaal

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Lutsharel Geertruida fête sa première titularisation avec le PSV pour le choc contre l’Ajax

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Peter Bosz a dévoilé la composition du PSV pour le choc contre l’Ajax. L’entraîneur a notamment choisi Lutsharel Geertruida, qui va ainsi faire ses débuts dans le onze de départ du PSV. Le match de VriendenLoterij Eredivisie entre l’Ajax et le PSV débute samedi soir à 20 h 00 à la Johan Cruijff ArenA.

Bosz aligne Matěj Kovar dans le but des visiteurs d’Eindhoven. Sergiño Dest et Mauro Júnior débutent contre l’Ajax respectivement aux postes d’arrière droit et d’arrière gauche. Geertruida et Armando Obispo forment de nouveau la charnière centrale du PSV. Ryan Flamingo doit donc se contenter d’un rôle de remplaçant.

Sven Mijnans a marqué de belle manière contre le FC Utrecht la semaine dernière, mais débute de nouveau sur le banc contre l’Ajax. Guus Til commence en numéro 10, Kodai Sano et Noah Fernandez complètent le milieu de terrain du PSV pour ce choc d’Eredivisie.

Ricardo Pepi n’affiche pas une grande forme ces dernières semaines, mais il est « simplement » titularisé en pointe contre l’Ajax. Ivan Perisic (à droite) et Ruben van Bommel (à gauche) occupent les ailes à la Johan Cruijff ArenA.

L’Ajax a remporté jusqu’ici deux de ses trois matches de championnat cette saison : 0-2 sur le terrain du PEC Zwolle et 0-4 sur le terrain de Telstar. À domicile contre Heerenveen, les Amstellodamois n’avaient pas fait mieux qu’un match nul 2-2 il y a trois semaines.

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Le PSV a connu un faux départ assez relatif : 2-2 à domicile contre Fortuna Sittard. Ensuite, l’équipe de Bosz s’est reprise avec des victoires contre l’Excelsior (1-2), le FC Groningue (5-1) et le FC Utrecht (1-6).

Composition de l’Ajax : Ter Stegen ; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique ; Klaassen, Mokio, Brandt ; Berghuis, Tolu, Gloukh.

Composition du PSV : Kovár ; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior ; Fernandez, Til, Sano ; Perisic, Pepi, Van Bommel.

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