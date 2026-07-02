Lukaku, après la rencontre face au Sénégal : « J'en ai marre de ces matchs. »

L’attaquant belge Romelu Lukaku s’est dit « extrêmement heureux » d’avoir guidé les « Diables Rouges » vers une remontada historique face au Sénégal. Menée de deux buts, la Belgique a finalement renversé la vapeur pour s’imposer 3-2 après prolongation et valider son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Lukaku a réduit l’écart à la 86^e minute, déclenchant la remontée des Diables Rouges et offrant l’un des matchs les plus palpitants du tournoi. Il totalise désormais deux buts dans cette édition et 92 réalisations sous le maillot belge.

« J’en ai marre de ce genre de matchs », a-t-il déclaré après la rencontre, selon des propos rapportés par le journal belge HLN, avant d’ajouter en souriant : « Ce fut un match extrêmement éprouvant, mais nous avons fait preuve de caractère et de courage. Ce sont les victoires de ce genre qui soudent davantage le groupe, et ce sont les plus belles pour nous et pour nos supporters. »

L’attaquant belge a salué la prestation de la sélection sénégalaise, qu’il a qualifiée d’un des adversaires les plus coriaces de la compétition.

Il a ajouté : « Le Sénégal est l’une des meilleures équipes de cette Coupe du monde. Il dispose d’une grande qualité technique, d’une puissance physique et d’une excellente organisation tactique. Le match a donc été très difficile, mais notre esprit d’équipe a fini par s’imposer, tout comme notre enthousiasme et notre détermination. »

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Remplaçant pour la troisième fois dans ce tournoi, Lukaku a néanmoins pesé à chaque entrée en jeu, ce qui l’a conduit à livrer une déclaration émouvante en mémoire de son père disparu.

Il a confié : « Je pense que mon père m’aide depuis le ciel. »

Lukaku a par ailleurs expliqué pourquoi il a renoncé à tirer le penalty décisif en prolongation, alors qu’il semblait initialement désigné avant de laisser sa chance à son coéquipier Yuri Tielemans, lequel a transformé la tentative.

« Est-ce que je voulais le tirer ? Oui, mais mentalement, je ne suis pas encore prêt à assumer la responsabilité d’un moment aussi difficile et décisif, c’est pourquoi j’ai préféré le laisser à Yuri. L’équipe passe avant tout. »