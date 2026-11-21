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Le Paris Saint-Germain a subi un coup dur lors de son match face à Nice. Son attaquant français Désiré Doué a été victime d'une grave blessure au genou en première période et a dû quitter la pelouse sur une civière. Une fin de saison prématurée et une absence lors des prochaines échéances sont désormais redoutées, un nouveau casse-tête pour l'entraîneur espagnol Luis Enrique, qui doit repenser les options offensives du club parisien.

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Selon le quotidien espagnol « AS », Doué s'est blessé en tentant de dribbler un joueur niçois, lorsque son genou a violemment tourné. Il a aussitôt fait signe au staff technique pour demander son remplacement, avant de montrer des signes de douleur et d'émotion, puis de quitter le terrain sur une civière. Une scène qui a suscité l'inquiétude parmi ses coéquipiers et les membres du staff, d'autant que la blessure paraissait préoccupante dès les premiers instants.

Le joueur français doit passer des examens médicaux dans les heures qui suivent la rencontre afin de déterminer avec précision la nature de la blessure et sa gravité. Mais sa réaction après sa chute, ainsi que la manière dont il a quitté la pelouse, ont fait naître de vives craintes quant à une longue absence, voire à une fin de saison prématurée avec le Paris Saint-Germain, en attendant la confirmation officielle des résultats des examens.

Cette blessure pèse d'autant plus lourd au regard du rôle joué par Doué dans ce match. Il a en effet été décisif sur le deuxième but parisien, alors que le PSG était en difficulté face à Nice après avoir été mené 1-0 en début de rencontre. L'attaquant français a ainsi une nouvelle fois prouvé sa capacité à peser sur le résultat, avant que sa participation ne devienne une source d'inquiétude pour une équipe qui pourrait perdre l'un de ses éléments importants à un moment décisif de la saison.

Ce coup dur vient alourdir les soucis de Luis Enrique, déjà confronté à l'absence du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, victime d'une rupture des ligaments croisés lors du match face au FC Barcelone en Ligue des champions. Le technicien espagnol se retrouve donc face à un nouveau défi pour compenser des absences de poids sur le front de l'attaque, surtout si les examens médicaux confirment une longue indisponibilité de Doué, qui priverait l'équipe de ses services jusqu'à la fin de la saison.

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Après la rencontre, Luis Enrique s'est exprimé sur l'état de son joueur. Il a reconnu la gravité de la blessure, tout en insistant sur la nécessité d'attendre les résultats définitifs des examens avant de se prononcer sur sa nature : « Nous devons attendre les résultats des examens demain, mais c'est une blessure grave, c'est évident. Nous l'avons vu à la télévision. » Il a ajouté que ce genre de blessure fait partie du football professionnel et que l'équipe doit l'accepter et y faire face, malgré la difficulté de la situation pour le joueur et pour le club.

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L'entraîneur du Paris Saint-Germain a également indiqué avoir pu parler avec Doué après sa blessure, une fois le joueur rentré au vestiaire, se disant confiant dans sa capacité à se rétablir et à revenir plus fort. Il a toutefois répété que la durée de l'absence et la nature de la blessure dépendraient des résultats des examens médicaux. L'état de l'attaquant français est donc suivi de près au sein du club parisien, qui craint de perdre un nouvel élément offensif, sans compter une possible absence du joueur lors du quart de finale de Ligue des nations face à l'Espagne, prévu en mars.