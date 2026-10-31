Luis Enrique a un avis très tranché sur Mika Godts

Mika Godts vit une semaine de rêve. Vendredi, avec un but et une passe décisive, il a une nouvelle fois joué un rôle important dans la victoire 5-1 du Paris Saint-Germain face au Havre. Après le match, on a également appris que le Belge était devenu père pour la première fois.

« C’est une semaine formidable pour lui : il a marqué contre Lyon (le week-end dernier, ndlr) et il est devenu père. Félicitations à la maman et à toute la famille ! », a déclaré Luis Enrique en ouverture de sa conférence de presse après la rencontre. L’entraîneur s’est également montré très élogieux au sujet des qualités de l’ailier de 21 ans.

« Il prend de plus en plus confiance. Aujourd’hui, il a presque tout bien fait. Il est capable de marquer et de délivrer des passes décisives. Il affiche un très haut niveau sur le plan défensif, ce qui est important pour un attaquant au PSG, et je suis heureux de voir qu’un joueur peut s’adapter aussi vite », a ajouté Enrique.

Les médias français ont eux aussi été impressionnés par Godts. « Ce n’était pas le but le plus difficile de sa carrière, mais il confirme qu’il est de plus en plus en forme », estime Le Parisien. « Sur le terrain, Godts s’est montré un peu plus précis et semble peu à peu trouver ses marques. Il a également adressé un centre prometteur à Hakimi pour son triplé. »

Foot Mercato croit également en Godts, même si le média sportif français estime qu’il doit encore progresser sur le plan physique. « S’il doit encore s’adapter à l’intensité physique de la Ligue 1, comme l’ont montré quelques duels dans lesquels il a encore été trop facilement dominé, il a bel et bien eu de l’impact, comme contre Lyon lundi dernier. Vendredi, il a inscrit son deuxième but pour le PSG. »

Prochains matchs VIL Ligue des Champions 15:00 PSG

Après la rencontre, l’attention s’est toutefois surtout portée sur Achraf Hakimi, devenu la vedette de la soirée en inscrivant trois buts depuis son poste de latéral droit. « C’est le meilleur latéral droit du monde », a déclaré Enrique. « Mais ce n’est pas forcément le fait qu’il marque trois buts qui m’enthousiasme. Ce que j’apprécie, c’est qu’il évolue constamment au plus haut niveau et qu’il répond toujours présent. Cela compte beaucoup pour notre équipe. »

Hakimi, lui, est resté très mesuré face à tous ces éloges. « Non, ce n’était pas le match de ma vie », a réagi le Marocain. « Je pense que c’était une soirée formidable, je suis très satisfait de ma prestation et c’est vrai que c’est mon premier triplé. Mais il y a eu des matches plus riches en émotions, qui m’ont davantage marqué. Bien sûr, je suis très heureux de la victoire. »