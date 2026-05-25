Luis de la Fuente présente la sélection espagnole pour la Coupe du monde et élude les questions concernant l'absence de Dean Huijsen

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, a dévoilé lundi après-midi son groupe pour la Coupe du monde. Pour la première fois, aucun joueur du Real Madrid n’a été retenu, ce qui a suscité de nombreuses questions lors de la conférence de presse.

Dean Huijsen reste donc à quai. Le défenseur né à Amsterdam, qui a fêté sa première sélection en mars dernier et compte déjà sept capes, avait pourtant participé à la précédente campagne de préparation avec les Merengues.

Malgré ces références, le sélectionneur a préféré écarter le jeune défenseur de 21 ans au profit d’autres éléments. Aucun autre joueur du Real Madrid n’a été retenu pour la phase finale, une première historique. Le grand rival, le FC Barcelone, fournit pas moins de huit joueurs, devenant ainsi le principal fournisseur de l’effectif.

« Je ne regarde pas d’où viennent nos joueurs. Certains supporters le font peut-être. Cela n’a pas d’importance pour moi. Je pense que c’est une liste très soigneusement établie. Tous les joueurs convoqués le méritent », a-t-il affirmé avant d’évoquer le nombre de Barcelonais. « Je ne sais pas s’il y en a huit – et même si je le savais, je l’aurais oublié. Ce ne sont que des joueurs de l’équipe nationale, rien de plus », a-t-il ajouté.

Interrogé sur l’absence de Huijsen et celle de Robin Le Normand, défenseur de l’Atlético Madrid, De la Fuente a reconnu que le joueur de 29 ans, pourtant presque toujours présent en 2025, ne figurait pas non plus dans la liste finale. Malgré ses 27 sélections, il n’avait pas été convoqué lors de la précédente campagne de matchs amicaux. Interrogé sur ces absences, le sélectionneur a préféré ne pas s’étendre davantage.

« Je préfère évoquer Eric Garcia et Marco Pubill, les deux défenseurs centraux que nous avons sélectionnés. D’autres joueurs auraient pu figurer dans la liste, mais nous avons jugé que c’était le bon moment pour eux. Ils viennent de vivre une saison remarquable et, ayant suivi leur progression depuis les équipes de jeunes, je suis convaincu qu’ils s’intégreront parfaitement à notre groupe », a expliqué De la Fuente.

Il a toutefois réservé une place à Lamine Yamal, actuellement à l’arrêt depuis la fin du mois dernier en raison d’une lésion aux ischio-jambiers. De la Fuente ignore encore quand il pourra aligner à nouveau la jeune star : « Nous ne voulons pas précipiter son processus de récupération. Nous continuerons à surveiller son état de santé à l’approche des matchs de groupe. »