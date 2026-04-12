Feyenoord et le NEC se sont quittés sur un score de 1-1 dimanche après-midi. Le moment clé du match a été le carton jaune reçu par Philippe Sandler pour avoir fauché Ayase Ueda, qui s'était échappé. Du côté de Feyenoord, on ne comprend pas pourquoi l'arbitre s'est contenté d'un carton jaune, et Luciano Valente s'exprime clairement à ce sujet.

En seconde période, alors que Feyenoord menait 1-0, Ueda a été lancé en profondeur. Sandler a mal jugé la trajectoire du ballon et a fauché le Japonais parti seul au but.

L’arbitre Serdar Gözübüyük s’est contenté d’un carton jaune, estimant semble-t-il, d’après Tjaronn Chery, que le gardien Gonzalo Crettaz était suffisamment proche pour intervenir. Robin van Persie a immédiatement protesté après le coup de sifflet final, et Valente partage son courroux.

« D'après ce que j'ai vu moi-même, c'est vraiment une honte », commence Valente. « Je dois encore vérifier les images, donc je dis peut-être des choses un peu farfelues pour l'instant. Mais d'après ce que j'ai vécu sur le terrain, je trouve vraiment très regrettable qu'il ait pris cette décision. »

« Une décision qui change la donne : à dix contre onze, la rencontre prend une toute autre tournure. C’est regrettable », tempête le latéral, avant d’ajouter que ce genre d’incident « résume bien la saison de Feyenoord ».

« Je pense que nous l'avons un peu cherché, mais une telle décision n'a plus rien à voir avec nous. C'est juste un carton rouge, et c'est tout. Je n'ai rien entendu d'autre de la part de l'arbitre. Qu'il ait dit qu'il avait trébuché ou quoi que ce soit d'autre... Il accorde un coup franc », a déclaré Valente.

Le NEC, réduit à dix, a finalement arraché un point grâce à une réalisation de l’ancien joueur du Feyenoord, Danilo, dans les tout derniers instants du temps additionnel. Ce résultat pourrait avoir de lourdes conséquences pour le Feyenoord. Les Rotterdamois conservent certes la deuxième place, mais leur avance sur le NEC (1 point), le FC Twente (2) et l’Ajax (4) reste très fragile.