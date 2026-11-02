Lothar Matthäus à propos de l'Atlético Madrid : une équipe sale et détestable

La légende du Bayern Munich, l'Allemand Lothar Matthäus, a adressé de vives critiques à l'Atlético Madrid, qualifiant le club espagnol de « sale et détestable », lors d'une discussion sur ses précédentes confrontations avec l'entraîneur Diego Simeone, à l'époque où ce dernier était joueur dans les rangs du club italien de Pise.

Dans des déclarations à la chaîne « NTV Sport », Matthäus est revenu sur ses souvenirs avec Simeone durant sa période sous le maillot de l'Inter Milan, avant la confrontation attendue entre l'Atlético Madrid et le Bayern Munich, soulignant que l'entraîneur argentin s'appuyait sur des tacles appuyés durant les matchs.

Se remémorant cette période, Matthäus a déclaré : « Il n'arrêtait pas de donner des coups de pied », ajoutant qu'il ressentait le besoin de porter des protège-tibias supplémentaires en raison des tacles de Simeone.

Les deux joueurs ne se sont affrontés que deux fois en Italie : la première en octobre 1990, lorsque l'Inter Milan s'est imposé face à Pise sur le score de 6-3, et la seconde en mars 1991, qui s'est soldée par une victoire du club lombard sur le plus petit des scores, grâce à un but inscrit par Nicola Berti au stade Arena Garibaldi.

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Matthäus a expliqué que Simeone s'était chargé de le marquer lors de l'un des deux matchs, affirmant que le milieu de terrain argentin n'hésitait pas à user de la force, même avec ses coéquipiers, évoquant un épisode où il avait taclé son compatriote Diego Maradona, alors capitaine de la sélection argentine.

L'ancienne star de l'Allemagne a déclaré : « Il a donné un coup de pied à Maradona, l'Argentin ! Il a frappé le capitaine de sa sélection nationale. Vous imaginez ? Il était très en colère. »

Mais la déclaration la plus cinglante est venue lorsque l'on a interrogé Matthäus sur la description faite par Thomas Müller, ancienne star du Bayern, de l'Atlético Madrid comme l'une des équipes les plus violentes du football européen.

Matthäus a répondu : « De la violence ? C'est un mot gentil. S'il avait dit des hommes forts, cela aurait été différent... C'est une équipe sale et détestable », dans une attaque directe contre le style de jeu du club espagnol.