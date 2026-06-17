Lors de la Coupe du monde, Messi a nettement dominé Ronaldo sur le score de 9-0

En Coupe du monde, Lionel Messi, le capitaine de l’Argentine, surpasse nettement son grand rival Cristiano Ronaldo, le meneur du Portugal, surtout lors des deux dernières éditions.

Le jour où Messi a mené l’Argentine à une victoire 3-0 contre l’Algérie en réalisant un hat-trick, Ronaldo est resté muet et son équipe a été tenue en échec 1-1 par la République démocratique du Congo lors de la première journée du Mondial.

Il s’agit du cinquième match consécutif sans but pour Ronaldo en Coupe du monde, et du dixième dans les grandes compétitions, toutes compétitions internationales confondues depuis son ouverture du score face au Ghana lors de son premier match au Mondial 2022.

Depuis son ouverture du score contre le Ghana, la « Fusée de Madère » est restée muette : ni l’Uruguay, ni la Corée du Sud en phase de groupes, ni la Suisse en huitièmes, ni le Maroc en quarts, ni la RD Congo n’ont concédé le moindre but à la star portugaise.

Selon The Athletic, Messi a marqué 9 buts en Coupe du monde depuis l’unique réalisation de Ronaldo face au Ghana : 6 en 2018 et un triplé contre l’Algérie.

Avec 16 buts, Messi rejoint ainsi l’Allemand Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, soit exactement le double des 8 réalisations de Ronaldo dans l’épreuve.

Rappelons que la star argentine a mené son équipe nationale vers un troisième titre mondial, le premier depuis 36 ans, lors de la Coupe du monde 2022, tandis que « El Don » court toujours après le premier sacre planétaire de l’histoire de son pays.