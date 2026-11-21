Comment regarder Lorient-Rennes avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous risquez de rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Ligue 1 - Journée 11 22 nov. 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

Lorient reçoit Rennes au stade du Moustoir, à Lorient, pour un match de Ligue 1 le dimanche 13 décembre 2026.

Lorient aborde ce rendez-vous dans une forme correcte. L’équipe d’Alexandre Dujeux a remporté trois de ses cinq derniers matches de championnat, dont une victoire 2-0 sur le terrain du Havre le 8 novembre, qui a confirmé ses progrès défensifs ces dernières semaines.

Rennes, en revanche, fait preuve d’irrégularité avant ce déplacement. L’équipe de Franck Haise a perdu trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, encaissant neuf buts sur cette période, et se rend à Lorient après une défaite 2-1 à domicile contre Lille.

Les confrontations directes ajoutent à l’intérêt de ce match. Lorient avait largement battu Rennes 4-0 dans ce stade en août 2025, mais Rennes avait pris sa revanche en s’imposant 2-0 au Roazhon Park en janvier 2026.

Les deux clubs figurent dans la première moitié du classement de Ligue 1, Rennes occupant la huitième place et Lorient la dixième. Les points en jeu pourraient donc peser dans la hiérarchie.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre Lorient-Rennes en direct, notamment l’heure du coup d’envoi, l’actualité des équipes et leur forme.

Actualité des équipes et effectifs