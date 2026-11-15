Lopetegui prépare ses valises pour quitter le Qatar

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L'avenir de Julen Lopetegui avec la sélection du Qatar n'est plus ouvert à toutes les hypothèses, plusieurs rapports ayant révélé les contours de sa position quant à un maintien à son poste au cours de la prochaine période.

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Et bien que sa mission comportait des objectifs compétitifs s'étendant au-delà de la date fixée pour l'expiration de son contrat actuel avec le Qatar en avril 2027, le technicien espagnol envisage déjà ses prochaines options, dans la perspective d'un retour sur les bancs du football européen.

Le changement de date de la Coupe d'Asie a joué un rôle dans la position du technicien espagnol, après la décision de reporter le tournoi de janvier 2027 à janvier 2028, en raison de l'instabilité croissante au Moyen-Orient, ce qui l'a privé de l'un des défis majeurs qu'il s'était fixés comme objectifs lorsqu'il a pris ses fonctions.

Mais le report du tournoi n'était pas la seule raison derrière sa décision, car Lopetegui envisageait depuis un certain temps de ne pas poursuivre son expérience avec la sélection qatarie, après la participation à la Coupe du monde 2026 et la disputation de la Coupe du Golfe, son avenir faisant ainsi l'objet d'une réflexion avant les derniers développements liés au calendrier des tournois.

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Une dernière apparition ?

Selon ce qu'a rapporté le journal espagnol Sport, citant le journal qatari « Al-Sharq », Lopetegui considère que son étape avec la sélection est pratiquement arrivée à son terme, bien qu'aucune réunion officielle n'ait eu lieu jusqu'à présent avec la Fédération qatarie pour discuter de son départ, ce qui fait du match amical face à la Corée du Sud un candidat sérieux pour être sa dernière rencontre à la tête du staff technique.

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Le technicien espagnol avait pris les rênes de la sélection qatarie dans une période extrêmement difficile, alors que l'équipe souffrait d'un déclin de ses résultats et avait perdu quatre matchs consécutifs, tandis que ses chances de qualification pour la Coupe du monde s'amenuisaient. Lopetegui a réussi à inverser la trajectoire de l'équipe et à lui redonner son équilibre, la menant jusqu'au barrage qualificatif pour le Mondial, où elle a dominé la sélection des Émirats arabes unis.

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L'exploit du Mondial

Avec cette qualification, la sélection qatarie a réalisé un exploit historique en atteignant la Coupe du monde pour la première fois par le biais des éliminatoires et du mérite sportif, après que sa précédente participation à l'édition 2022 était liée à l'organisation du tournoi sur son sol, sans avoir besoin de disputer les éliminatoires qualificatives en tant que pays organisateur.

L'impact de Lopetegui ne s'est pas arrêté à la qualification du Qatar pour le Mondial, puisque la sélection a réussi sous sa direction à inscrire le premier point de l'histoire de ses participations en Coupe du monde, après avoir arraché le match nul 1-1 face à la Suisse lors d'un match disputé à San Francisco. La sélection qatarie a également atteint les demi-finales de la Coupe du Golfe, avant que son aventure ne s'achève par une défaite face à l'Arabie saoudite, pays hôte et plus tard sacrée championne, aux tirs au but, les deux équipes n'ayant pas réussi à départager la rencontre dans le temps réglementaire.

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L'Europe, la destination la plus proche

Après l'imminence de son départ de la sélection qatarie, un retour sur les terrains européens apparaît comme l'option la plus évidente pour Lopetegui, qui conserve toujours une bonne cote sur le marché des entraîneurs, grâce à ses expériences passées avec les clubs. La Liga et la Premier League anglaise se démarquent comme deux destinations potentielles pour le technicien lors de la prochaine étape. Le nom de Lopetegui avait déjà été associé à un transfert vers l'Espanyol, après le limogeage de Manuel González du banc de l'équipe, au moment où le technicien espagnol est à la recherche d'une nouvelle opportunité au niveau des clubs.

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