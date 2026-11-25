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Le club souabe aurait pu réaliser une bonne affaire avec le joueur de 19 ans, mais une blessure fait capoter ses plans.

La grave blessure de Mirza Catovic, prêté par le VfB Stuttgart au FC Barcelone, empêcherait désormais l’activation de son obligation d’achat cette saison. C’est ce que rapporte le quotidien Bild. Le joueur de 19 ans ne pourra plus atteindre, d’ici à l’été, le nombre de matches ou de minutes requis pour rejoindre définitivement le club catalan. Samedi, Catovic s’est fracturé le péroné avec l’équipe réserve du Barça face à celle de l’Espanyol, en quatrième division espagnole. Cette blessure devrait le tenir éloigné des terrains pendant environ quatre mois. Le ligament de la syndesmose a également été touché. Mercredi, le Barça a annoncé que Catovic avait déjà subi l’opération nécessaire.

Le VfB, avec lequel Catovic est encore sous contrat jusqu’en 2029, doit donc faire une croix sur les 3,5 millions d’euros prévus par l’obligation d’achat négociée l’été dernier entre les deux clubs . Au VfB, Catovic n’avait joué que pour l’équipe réserve, qui évolue en troisième division. Il avait figuré à plusieurs reprises dans le groupe de l’équipe première de Sebastian Hoeneß, sans toutefois entrer en jeu.

Catovic a disputé neuf matches officiels avec le FC Barcelona Atletic cette saison. Pour sa première titularisation, en septembre, il avait été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune. Il s’est néanmoins imposé comme titulaire au milieu défensif dans l’équipe entraînée par Juliano Belletti, ancien joueur brésilien de Barcelone.

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Catovic compte jusqu’ici trois sélections avec l’équipe d’Allemagne des moins de 20 ans. Après cette grave blessure, son avenir en club est incertain. À Stuttgart, un autre jeune joueur, Yannik Spalt, s’est entre-temps imposé au poste de milieu défensif qu’occupait Catovic.