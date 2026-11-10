Des rapports de presse ont révélé la date de retour du Colombien Richard Ríos, milieu de terrain d'Al-Ittihad, pour prendre part aux matchs de l'équipe, après la grave blessure qu'il a subie au cours de la période écoulée.

Ríos a été victime d'une entorse à la cheville gauche, après seulement 8 minutes de jeu lors du match entre Al-Ittihad et Abha, le vendredi 30 octobre dernier, lors de la douzième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal saoudien « Okaz » a indiqué que cette grave blessure allait priver le milieu de terrain colombien de l'équipe de Djeddah jusqu'au mois de janvier de l'année prochaine.

Ríos manquera ainsi à Al-Ittihad plusieurs matchs importants au cours de la période à venir, dont le plus notable est le derby face au voisin et rival traditionnel Al-Ahli, le 11 décembre prochain.

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Le joueur de 26 ans suit actuellement un programme de rééducation au sein du club brésilien de Palmeiras, dans l'espoir de retrouver les terrains dans les plus brefs délais.

Rappelons que Ríos a rejoint Al-Ittihad lors du dernier mercato estival, en provenance du club portugais de Benfica sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison en cours.

Depuis son arrivée au stade Al-Inmaa, le milieu de terrain colombien a disputé 9 matchs avec « les Tigres » dans l'ensemble des compétitions, au cours desquels il a inscrit un seul but, tout en réussissant à délivrer deux passes décisives.