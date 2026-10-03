Londres face à un test difficile : une démarche émiratie « dangereuse » en raison de la crise de Manchester City

Les répercussions de l'affaire des infractions financières imputées à Manchester City se sont étendues au terrain diplomatique, après que les Émirats arabes unis ont menacé de retirer des milliards de livres d'investissements du Royaume-Uni, sur fond du verdict prononcé contre le club détenu par un fonds émirati.

Le quotidien britannique "The Telegraph a indiqué qu'Abou Dhabi avait adressé un avertissement au Premier ministre britannique Andy Burnham au sujet des conséquences de l'affaire, au moment où Manchester City s'apprête à faire appel de la décision de la commission indépendante de la Premier League, qui a reconnu le club coupable d'avoir commis 114 infractions financières au cours de la période comprise entre 2009 et 2018.

Ces développements interviennent après que Burnham, ancien maire du Grand Manchester, a exprimé son inquiétude quant à la possibilité que les Émirats décident de vendre le club à la suite du verdict, avant que le gouvernement britannique ne confirme ultérieurement qu'aucune équipe n'était « au-dessus de la loi ».

Selon The Telegraph, les investissements dont le retrait est redouté sont liés à des projets et à des fonds d'investissement privés par lesquels le gouvernement britannique cherche à développer un pôle technologique s'étendant entre Oxford et Cambridge, dans le cadre d'un projet que Londres qualifie d'ambitieux pour bâtir un centre technologique rivalisant avec la Silicon Valley.

Le journal a précisé que Khaldoon Al Mubarak, président du conseil d'administration de Manchester City, avait rencontré Jonathan Reynolds, ministre d'État au Commerce, deux semaines avant l'annonce par la Premier League des détails de l'affaire.

Al Mubarak était, selon le rapport, informé de la condamnation du club à cette époque, bien que les détails de la décision n'eussent pas encore été rendus publics.

Ces développements coïncident avec la démarche de Manchester City visant à contester la décision de la commission indépendante, ce qui ouvre la voie à une nouvelle phase d'un conflit qui a débuté sur les plans sportif et juridique, avant que ses répercussions ne s'étendent aux relations économiques entre les Émirats et le Royaume-Uni.