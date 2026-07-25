Loïs Openda quitte déjà la Juventus après une année totalement ratée

Loïs Openda est sur le point de quitter temporairement la Juventus pour l’Olympique Lyonnais. Selon plusieurs médias, dont le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, toutes les parties ont trouvé un accord oral pour un prêt de l’ancien attaquant de Vitesse.

L’Olympique Lyonnais devrait, selon les informations, payer une indemnité de prêt d’environ trois millions d’euros. Le club français prendra également en charge l’intégralité du salaire de l’attaquant de 25 ans.

Fait notable, aucune option d’achat ne sera incluse dans l’accord. De précédentes informations évoquaient encore une possible clause d’achat, mais selon Romano et Fabrice Hawkins, il n’en est pas question.

Openda avait lui-même déjà donné son feu vert il y a quelques jours pour son arrivée à Lyon. Le Belge doit passer sa visite médicale la semaine prochaine, après quoi le transfert pourra être définitivement bouclé.

Pour Openda, ce transfert marque un retour en Ligue 1. L’attaquant avait réalisé une excellente saison 2022-2023 au RC Lens, avec 21 buts inscrits en championnat de France.

Grâce à ses buts, Openda avait joué un rôle important dans la surprenante deuxième place de Lens. Le club français l’avait recruté définitivement un an plus tôt après qu’il avait évolué pendant deux saisons en prêt à Vitesse.

L’aventure d’Openda à la Juventus s’est révélée être une grosse déception. Les Italiens l’avaient recruté en prêt à l’été 2025 pour 3,3 millions d’euros en provenance du RB Leipzig, avec une obligation d’achat d’environ 40 millions d’euros.

Face à cet investissement conséquent, le rendement a été presque nul : Openda n’a inscrit que 2 buts la saison dernière en 34 matches officiels. Le joueur aux 33 sélections avec la Belgique a en outre principalement dû se contenter d’entrées en jeu et n’est jamais parvenu à s’imposer comme un titulaire régulier à Turin.