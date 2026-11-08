Liverpool repousse sa décision finale concernant le recrutement de l'Uruguayen Ronald Araujo jusqu'à la fin de la saison en cours, malgré le niveau remarquable affiché par le défenseur depuis son arrivée dans l'équipe sous forme de prêt en provenance du Barça l'été dernier. La direction du club anglais préfère temporiser avant de prendre une décision quant à l'activation de l'option d'achat présente dans le contrat du joueur.

Araujo évolue à Liverpool sous forme de prêt jusqu'au 30 juin 2027, avec une option d'achat non obligatoire d'une valeur de 47 millions de livres sterling, soit l'équivalent d'environ 55 millions d'euros. Il s'agit d'un montant financier conséquent qui pousse le club à reporter sa décision finale jusqu'à la fin de la saison, malgré des rapports antérieurs ayant évoqué la possibilité de conclure l'affaire plus tôt.

Le défenseur uruguayen a affiché un niveau très satisfaisant sous la direction de l'entraîneur espagnol Andoni Iraola, après avoir disputé 15 matchs toutes compétitions confondues et être devenu un élément essentiel de l'effectif. Le staff technique s'est appuyé sur lui dans la plupart des cas au poste d'arrière droit, en plus de ses apparitions au poste de défenseur central lors de certaines rencontres.

Selon le journal catalan « Sport », un sentiment de satisfaction règne à Anfield à l'égard des performances d'Araujo, qui a retrouvé confiance en lui grâce à un temps de jeu régulier. Il a réussi à inscrire des buts décisifs sous les couleurs de sa nouvelle équipe et a été élu meilleur joueur de Liverpool au cours du mois d'octobre, ce qui reflète l'ampleur de l'impact qu'il a laissé depuis son arrivée.

Les calculs de Liverpool pourraient évoluer au cours de la prochaine période, dans un contexte marqué par un possible départ de Virgil van Dijk et de Joe Gomez au cours de l'année en cours. Cela pourrait créer un vide au poste de défenseur central, ce qui offrirait à Araujo une plus grande chance de rester, d'autant que ce poste revêt une grande importance dans les calculs du club anglais.

De son côté, Araujo préfère attendre la fin de la saison avant de déterminer son prochain pas, tout en étant conscient que le Barça suit sa situation de près, d'autant qu'il est toujours lié par un contrat avec le club catalan courant jusqu'en 2032. Ainsi, aucun indice ne laisse présager une résolution de son avenir à l'heure actuelle.