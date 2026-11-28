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La donne a rapidement changé à Liverpool. L'un des joueurs dont le club avait tenu à sécuriser l'avenir avec un contrat de longue durée est désormais pressenti pour quitter Anfield, après avoir perdu sa place de titulaire, et le coût de son maintien dans l'effectif suscite des interrogations.

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Selon Football Insider, Ryan Gravenberch est désormais pressenti pour quitter Liverpool après avoir perdu sa place de titulaire ces derniers mois. La direction du club pourrait réévaluer sa décision de prolonger son contrat, compte tenu de son temps de jeu en baisse et de son salaire élevé, ce qui pourrait la pousser à chercher une offre convenable pour s'en séparer.

Gravenberch avait signé un nouveau contrat avec Liverpool en mars dernier, après des performances remarquables qui lui avaient permis de s'imposer dans l'équipe. Mais il n'a pas réussi à conserver sa place après les changements intervenus au sein du staff technique et dans le style de jeu, se retrouvant loin des plans prioritaires alors qu'il était l'un des éléments importants du milieu de terrain la saison dernière.

Le Néerlandais de 24 ans n'a été titularisé qu'à 4 reprises en Premier League cette saison. Il a également reculé dans la hiérarchie au milieu de terrain, derrière Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister, tandis que la concurrence s'est intensifiée à son poste avec l'intégration de Trey Nyoni à l'équipe première, avant que Gravenberch ne se blesse récemment.

Keith Wyness, ancien directeur général d'Everton, a estimé que Liverpool regrettait peut-être d'avoir prolongé le contrat du joueur. Selon lui, les contrats de longue durée sont parfois liés à un système de jeu précis, et un changement d'entraîneur peut modifier les plans du club concernant certains joueurs. C'est ce qui s'est produit avec Gravenberch, qui ne bénéficie plus du même statut au sein de l'équipe.

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Wyness, qui a occupé le poste de directeur général d'Everton entre 2004 et 2009 et travaille aujourd'hui comme conseiller auprès de clubs de football, a expliqué que le salaire de Gravenberch constituait un facteur supplémentaire susceptible de pousser Liverpool à envisager sa vente, surtout si le club n'estime plus nécessaire de le conserver parmi ses options principales, même s'il pourrait être utile pour compenser le manque de profondeur de l'effectif.

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S'exprimant dans le podcast « Inside Track » de Football Insider, il a ajouté qu'il s'attendait à du mouvement concernant l'avenir du joueur en janvier ou l'été prochain, évoquant un transfert en Bundesliga comme l'un des scénarios possibles si des offres convenables se présentent et si la direction de Liverpool juge que son départ sert ses intérêts financiers et sportifs, compte tenu de son salaire élevé et de son rôle réduit.

Bien que Gravenberch ait disputé 50 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, sa situation actuelle ouvre la porte à une fin prématurée de son aventure à Liverpool, les circonstances qui avaient poussé le club à prolonger son contrat ayant changé. L'avenir du joueur dépend désormais des décisions de la direction dans les semaines à venir : lui donnera-t-elle l'occasion de retrouver sa place, ou choisira-t-elle de le vendre pour dégager une marge financière et sportive au sein de l'équipe ?