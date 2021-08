Après Fabinho, Alisson et Alexander-Arnold, Liverpool a officialisé la prolongation de Van Dijk.

Virgil van Dijk a signé un nouveau contrat qui le maintiendra à Liverpool jusqu'en 2025.

Le Néerlandais devient la dernière star des Reds à lier son avenir dans le club, après avoir convenu des termes d'un contrat de quatre ans qui fera de lui l'un des meilleurs salaires de Liverpool.

Van Dijk, à qui il restait moins de deux ans sur son contrat précédent, suit les traces de Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker et Fabinho, qui ont tous signé des prolongations à long terme plus tôt cet été.

Goal comprend qu'un nouveau contrat pour Mohamed Salah est la prochaine priorité de Liverpool, avec des sources d'Anfield confiantes que l'Egyptien acceptera un renouvellement lucratif de son propre chef.

Van Dijk a déclaré au site Web du club de Liverpool: "C'est quelque chose dont je suis très fier, dont ma femme et mes enfants sont très fiers et évidemment mon agence. Tout le travail acharné que nous avons fait se poursuit et j'attends avec impatience ce que l'avenir nous réserve avec Liverpool. Je suis ravi, très heureux et fier. "​

« Depuis le premier jour, lorsque j'ai rejoint le club, j'ai ressenti une telle appréciation de la part des fans, de mes coéquipiers et du personnel, que je pouvais être un membre très important de ce club."

«Ça se passe bien. Malheureusement, la saison dernière pour moi personnellement a été une saison à oublier, à apprendre et à prendre sur moi, mais j'ai apprécié mon séjour ici et je continuerai à en profiter au cours des deux prochaines années avec vous tous."

Van Dijk à Liverpool

Le défenseur néerlandais a rejoint les Reds de Southampton en janvier 2018 pour un montant record de 75 millions de livres sterling (104 millions de dollars) et s'est avéré être un investissement rentable car il a aidé l'équipe de Jurgen Klopp à remporter les titres de Premier League et de Champions League.

Le capitaine des Pays-Bas a disputé 130 matches avec le club, marquant 13 buts. Individuellement, il a remporté le titre de joueur de l'année PFA, le joueur masculin de l'année de l'UEFA et le défenseur de la saison UEFA en 2018-19, et il a terminé deuxième du Ballon d'Or 2019.

L'influence de Van Dijk a également été démontrée par son absence pendant une grande partie de 2020-21 après une grave blessure au genou subie en octobre, Liverpool n'ayant pas réussi à défendre son titre de champion sans le défenseur central.

Le joueur de 30 ans a également raté l'Euro 2020 à cause de cette blessure, mais pourrait être apte à revenir pour le match d'ouverture de Liverpool en Premier League contre Norwich samedi après avoir participé à des matchs amicaux de pré-saison.