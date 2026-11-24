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Du Maroc à Anfield, le chemin semble désormais plus court que tout le monde ne l'imaginait. Après avoir réussi à chiper Rio Ngumoha à Chelsea, le club anglais prépare un nouveau coup, et cette fois le héros est 100 % marocain : Abdellah Ouazane, le jeune joyau de l'Ajax qui rêve de porter le maillot rouge.

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L'histoire commence à l'été 2024. Le mercato est alors relativement calme, mais Liverpool boucle discrètement ce que certains qualifient de signature du siècle en recrutant Ngumoha en provenance de Chelsea. Depuis ce jour, la colère des supporters de Stamford Bridge ne retombe pas, surtout après la superbe prestation du jeune joueur face à Manchester United, qui a confirmé son statut de meilleur jeune joueur d'Angleterre à l'heure actuelle.

Bien que Ngumoha n'ait encore que 18 ans, son niveau impressionnant pousse tout le monde à se demander comment Liverpool compte bâtir une équipe entière de joueurs comme lui. La réponse est arrivée avec la nomination de Julian Ward au poste de nouveau directeur sportif du club, avec une vision totalement différente de celle de son prédécesseur, Richard Hughes.

La mission de Ward est claire : dénicher les stars de demain aux quatre coins du monde. Il a travaillé en coulisses avec Pedro Marques et a joué un rôle central dans les arrivées de talents comme Mor Talla Ndiaye, Ifeanyi Ndukwe, Samuel Martinez et Luca Bruggemans.

Ward a également mené à bien les négociations des contrats d'Erik Farkas et de Joshua Abe, afin de conserver sur le long terme les meilleurs jeunes talents de Liverpool. Désormais, il a jeté son dévolu sur le Maroc, et plus précisément sur Abdellah Ouazane, que certains surnomment « le successeur de Ngumoha », non seulement pour ses qualités techniques, mais aussi parce qu'il partage le même rêve et la même passion.

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Le site Anfield Watch a révélé l'intérêt sérieux de Liverpool pour la pépite marocaine, âgée de seulement 17 ans. Malgré son jeune âge, il est déjà international marocain et titulaire à l'Ajax, ce qui témoigne de la grande confiance placée dans le talent de ce jeune Marocain.

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Les statistiques d'Ouazane avec l'Ajax sont impressionnantes et rappellent fortement celles de Ngumoha. Le milieu offensif marocain participe à 0,83 but toutes les 90 minutes, tente plus de 8,5 dribbles par 90 minutes et en réussit 73 %, selon le site Wyscout.

Des chiffres tout simplement exceptionnels. Le Marocain possède un bagage technique comparable à celui de Ngumoha et est considéré comme une alternative à Florian Wirtz au poste de meneur de jeu sous la direction d'Andoni Iraola.

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Plus important encore, Ouazane est supporter de Liverpool, et rejoindre le club est un rêve qu'il nourrit depuis son enfance au Maroc, où il suivait les matchs des Reds en rêvant de jouer un jour à Anfield. Il souhaite donc ardemment que le transfert se concrétise, ce qui facilite grandement les négociations.

C'est pourquoi ce dossier mérite d'être suivi de près. Imaginez Ouazane et Ngumoha évoluer ensemble dans la même équipe, à la tête d'une nouvelle génération de stars : une perspective très excitante, qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère à Liverpool, une ère bâtie sur les jeunes talents venus du Maroc et du monde entier, et pas seulement sur les transferts XXL.