Liverpool s’apprête à prolonger le contrat d’Ibrahima Konaté, qui expire en 2026. Selon Fabrizio Romano, aucun accord n’a encore été signé, mais les négociations progressent bien.

Le défenseur de 26 ans est actuellement sous contrat jusqu’en 2026. Un départ libre semblait probable, mais cette incertitude touche désormais à sa fin.

Recruté 40 millions d’euros auprès du RB Leipzig à l’été 2021, le champion en titre avait alors déboursé une somme considérable pour s’offrir le défenseur international français.

Sous Jürgen Klopp, il n’était pas immédiatement titulaire, mais il s’est imposé comme un pilier de la défense aux côtés de Virgil van Dijk.

Le défenseur central a déjà disputé 175 matchs pour les Reds et inscrit sept buts ; cette saison, il totalise déjà 43 rencontres.

Longtemps courtisé par le Real Madrid, qui lui a soumis plusieurs offres de contrat toutes rejetées, le joueur avait finalement laissé les Merengues mettre fin à leur intérêt en novembre.

En novembre, le club madrilène s’est retiré des négociations, offrant à Liverpool l’occasion de reprendre les discussions. Actuellement cinquième de Premier League, le club anglais est convaincu que la signature interviendra prochainement.