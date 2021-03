Liverpool - Klopp : "On ne marque pas de buts, c'est un gros problème"

Les Reds ont enchaîné leur sixième défaite d'affilée à Anfield contre Fulham (0-1), avec un seul but marqué sur cette série.

L'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a déploré l'impuissance offensive de son équipe après la défaite 1-0 contre Fulham en Premier League, dimanche.

Cette défaite, nouveau gros coup dur dans la course à une place dans les quatre premiers, était la sixième consécutive à domicile en Premier League. Jamais auparavant, ils n'avaient perdu plus de quatre matches consécutifs en première division. Klopp, dont la défense a été décimée par les blessures cette saison, a surtout pointé du doigt sa ligne d'attaque.

"Il y a eu des moments où nous aurions pu avoir plus d'impact sur le jeu. Le fait d'avoir concédé ce but avant la mi-temps a été un coup dur. Nous avons essayé de réagir et les garçons l'ont montré. Au final, nous ne marquons pas de but et c'est un gros problème", a déclaré l'Allemand à Sky Sports .

"Que Fulham allait nous causer des problèmes, c'est clair. C'est clair. Ils sont dans un bon moment, c'est une bonne équipe. Nous sommes tous d'accord qu'une équipe comme celle-ci doit rester en Premier League.

"Le gagnant a toujours raison. Mes garçons le voulaient. C'est facile de juger qu'ils ont gagné, donc qu'ils le voulaient plus. Je ne pense pas que ce soit le problème. Je n'ai pas à rester ici et dire que nous nous battons pour ceci ou cela."

Liverpool est au milieu d'une très mauvaise série devant le but. L'équipe n'a pas réussi à marquer lors de trois de ses quatre derniers matches de Premier League, huit fois lors de ses 14 matches de championnat depuis sa victoire 7-0 sur Crystal Palace en décembre.

La défaite laisse Liverpool à quatre points du quatuor de tête, bien qu'il ait joué un match de plus que Chelsea, qui est quatrième, et deux de plus qu'Everton et West Ham, qui le devancent au classement.

"Nous n'avons jamais eu d'élan dans la saison. Vous pouvez voir que c'est toujours chez les garçons. Ils ont toujours tout mais ne peuvent pas le montrer pour l'instant. Ce serait un chef-d'œuvre de découvrir comment nous pouvons changer cela du jour au lendemain", a déclaré Klopp.

Mercredi, ils "accueillent" le RB Leipzig en huitièmes de finale de la Ligue des champions à Budapest, avec un avantage de 2-0 acquis au match aller.