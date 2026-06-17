Ce n'est pas Newcastle United, mais Liverpool qui remporte la mise avec Víctor Muñoz. Selon Fabrizio Romano, expert de Transfermarkt, les Reds ont pris l'avantage dans le dossier. Les derniers détails sont en cours de finalisation avant l'officialisation.

Muñoz, qui a brillé la saison dernière à Osasuna, est un ailier gauche de 22 ans sous contrat à Pampelune jusqu’en 2030. Lors de son unique exercice dans le club navarrais, il a marqué sept buts et délivré cinq passes décisives.

Réputé pour sa vitesse, son dribble et son sens du but, Muñoz avait également attiré l’intérêt de Newcastle, qui n’a toutefois pas réussi à finaliser l’accord.

Liverpool, lui, a accepté de payer la clause libératoire de quarante millions d’euros, ce qui a fait la différence. Le club a déjà trouvé un accord avec le joueur, qui s’engagera jusqu’en 2032.

Transféré d’Osasuna au Real Madrid pour 5 millions d’euros en 2025, Muñoz avait été cédé avec une clause prévoyant que 20 millions d’euros (la moitié de la somme) reviennent au club merengue.

Un énorme coup dur pour Newcastle, qui voyait en Muñoz le successeur d’Anthony Gordon, parti au FC Barcelone. À Liverpool, il sera en concurrence avec Cody Gakpo.

International à deux reprises, Muñoz a fait ses débuts avec la sélection espagnole en mars et a été retenu par Luis de la Fuente pour la Coupe du monde, même s’il est resté sur le banc lors du match d’ouverture contre le Cap-Vert.