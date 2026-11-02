Liverpool élabore un plan pour le contrat de Virgil van Dijk et prend une décision sur l’avenir de son capitaine à Anfield

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Liverpool envisagerait une nouvelle prolongation de contrat pour son capitaine Virgil van Dijk, alors que son contrat actuel approche de son terme. Le club souhaite conserver ses immenses qualités de leader tout en négociant le transfert définitif de Ronald Araujo, prêté par le FC Barcelone.

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Des discussions contractuelles en perspective

Liverpool étudie la possibilité de prolonger le contrat de Van Dijk à Anfield, selon TEAMtalk. Le contrat actuel du capitaine arrive à échéance à la fin de la saison, ce qui a ouvert des discussions en interne sur son avenir.

Bien qu’il ait fêté ses 35 ans, le défenseur néerlandais reste un élément essentiel de l’équipe première. Il a disputé chaque minute de la campagne de Liverpool en Premier League depuis le début de la saison.

Liverpool accorde une grande importance à son rôle et souhaite lui faire savoir qu’il serait le bienvenu s’il restait plus longtemps. Une prolongation de 12 mois assortie d’options supplémentaires figurerait parmi les formules actuellement envisagées.

Iraola impressionné par le capitaine

La constance remarquable de Van Dijk, sur le terrain comme en dehors, a fortement impressionné Andoni Iraola. L’entraîneur est très satisfait de ce que le défenseur central légendaire apporte au vestiaire.

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Toutefois, parvenir à un accord pourrait finalement nécessiter un compromis financier. Van Dijk étant l’un des défenseurs les mieux rémunérés du football européen, il pourrait devoir accepter une baisse de salaire pour signer un nouveau contrat.

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Selon le même article, le club et le joueur restent tous deux ouverts quant à la formule définitive de l’accord. Ils souhaitent tous deux prolonger un parcours remarquable qui s’étend sur 10 saisons et 387 apparitions.

Guider la nouvelle génération

Le club attache une immense valeur à la capacité particulière de Van Dijk à accompagner les plus jeunes joueurs de l’effectif. Des espoirs comme Jeremy Jacquet et Giovanni Leoni bénéficient directement de l’expérience du capitaine au plus haut niveau et de son exigence.

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Si conserver son capitaine est crucial, Liverpool tente en parallèle de régler d’autres dossiers en défense. Des négociations sont déjà en cours avec le Barça pour recruter définitivement Araujo, actuellement prêté.

TEAMtalk estime que le montant final du transfert d’Araujo pourrait même être inférieur à celui prévu dans l’accord initial. Par ailleurs, le club envisage une éventuelle prolongation de Joe Gomez, même si ses nombreux antécédents de blessures restent un élément important des discussions.

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Se tourner vers l’avenir

Pour l’heure, l’avenir de Van Dijk n’est pas considéré comme un sujet de préoccupation immédiat à Anfield. Des sources indiquent qu’un examen approfondi de sa situation contractuelle débutera officiellement lorsque le club entrera dans l’année 2027.

Les deux parties restent tout à fait sereines face à la situation actuelle et maintiennent le dialogue. Une prolongation de courte durée apparaît comme une issue très réaliste à l’approche de la nouvelle année.