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imago-sport-1080942650.jpgPRESSE SPORTS

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Liverpool effectue un paiement très surprenant en vue du transfert imminent de Bradley Barcola

Mercato
Liverpool
Paris Saint-Germain
Premier League
B. Barcola

Bradley Barcola peut se considérer comme un joueur de Liverpool d’ici quelques jours. Le grand club anglais est prêt à effectuer un paiement supplémentaire remarqué dans les négociations autour de l’ailier du Paris Saint-Germain. Selon le journaliste Ben Jacobs, Liverpool prend à sa charge une somme de cinq millions d’euros qui est normalement payée par le club vendeur.

Plusieurs dirigeants importants des Reds ont été impliqués dans les négociations concernant ce transfert. Jacobs rapporte que Mike Gordon (président de Fenway Sports Group, propriétaire de Liverpool), Billy Hogan (CEO de Liverpool) et Richard Hughes (directeur technique) ont tous joué un rôle dans les discussions au sujet de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Gordon aurait déjà trouvé un accord jeudi soir avec Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, au sujet du paiement complémentaire. Selon Jacobs, Liverpool versera cinq millions d’euros supplémentaires, en plus de l’indemnité de transfert, à l’ancien club de Barcola, l’Olympique Lyonnais.

Ce paiement est lié à la contribution dite de solidarité. Une partie de l’indemnité de transfert est alors normalement versée aux clubs qui ont formé un joueur entre ses 12 et 23 ans. Dans le cas de Barcola, c’est Lyon qui en profite.

Ce qui est surtout frappant, c’est que Liverpool prend ces coûts à sa charge. Selon Jacobs, la contribution de solidarité est généralement payée par le club vendeur, mais Liverpool a décidé de régler lui-même cette somme. Le club anglais s’est ainsi montré particulièrement souple au cours des négociations.

Barcola a effectué une grande partie de sa formation à Lyon, où il a finalement percé en équipe première. En janvier 2024, l’attaquant français a rejoint le Paris Saint-Germain, où il a poursuivi sa progression jusqu’à devenir l’un des meilleurs ailiers d’Europe.

Jacobs a indiqué samedi matin que Liverpool allait payer un montant de 123 millions d’euros, qui pourrait encore grimper à 144 millions grâce aux bonus. Une confirmation officielle de l’opération est attendue dans les prochains jours.


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