Liverpool doit débourser 100 millions d’euros pour le successeur idéal de Virgil van Dijk

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Liverpool envisage Luka Vuskovic pour succéder à Virgil van Dijk, selon Florian Plettenberg, journaliste spécialiste des transferts chez Sky Sports Germany. Brighton & Hove Albion réclame toutefois une somme colossale pour le défenseur central.

Van Dijk aura 36 ans l’été prochain. Le capitaine de l’équipe des Pays-Bas arrivera alors en fin de contrat avec Liverpool. Reste à savoir s’il prolongera.

La semaine dernière, après le match entre Liverpool et Crystal Palace, il s’est exprimé sur sa situation contractuelle. Le défenseur reste calme et attend sereinement de voir comment les choses évolueront.

Que Van Dijk prolonge ou non, Liverpool travaille déjà en coulisses à lui trouver un successeur à la hauteur. Vuskovic, défenseur de Brighton, est considéré comme le candidat idéal.

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Le Croate a été recruté en 2025 par Tottenham Hotspur en provenance du Hajduk Split pour onze millions d’euros. Le club londonien a décidé de le prêter immédiatement au Hambourg SV.

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En Allemagne, il est devenu un joueur clé et a disputé 28 matches de Bundesliga. Il a inscrit six buts pour le club.

À son retour en Angleterre, les Spurs l’ont immédiatement vendu à Brighton, qui a déboursé 54 millions d’euros pour le recruter et lui a offert un contrat jusqu’à mi-2031.

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Grâce à ce long contrat, le club peut demander le montant qu’il souhaite pour ce grand espoir. Selon Plettenberg, son prix dépasse déjà les cent millions d’euros.